Irak analiza con EEUU las «vías prácticas» para contribuir a la recuperación de Siria

1 minuto

Bagdad, 30 nov (EFE).- El primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, recibió este domingo en Bagdad al enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, con quien analizó las vías prácticas para que Irak continúe contribuyendo a la estabilidad, la seguridad, la prosperidad y la recuperación económica de Siria.

Según un comunicado difundido por la oficina del primer ministro iraquí, este apoyo a Siria reforzaría también la estabilidad y el desarrollo del propio Irak, así como afianzaría la seguridad en la región.

El encuentro abordó igualmente la necesidad de evitar una mayor escalada de tensiones en la región, apoyar los esfuerzos diplomáticos para resolver los conflictos existentes y orientar a los países vecinos hacia la cooperación, el crecimiento económico y la estabilidad a largo plazo.

Por su parte, el enviado especial estadounidense Thomas Barrack subrayó el «papel constructivo y esencial» que Irak puede desempeñar para lograr estos objetivos compartidos entre Washington y Bagdad en relación con la crisis siria y la situación regional.

La reunión se produce en un contexto de tensión después de que el pasado viernes un ataque israelí causara la muerte a 13 personas a las afueras de Damasco; acción que el Ministerio de Exteriores sirio consideró un «total crimen de guerra» cuyo objetivo es desestabilizar el país. EFE

hy-ar-rsm/jlp