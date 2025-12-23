Irak anuncia suspensión de forma temporal del suministro de gas iraní por una «emergencia»

2 minutos

Bagdad, 23 dic (EFE).- El Ministerio de Electricidad iraquí anunció este martes la «suspensión total» de forma temporal del suministro de gas iraní, que supone entre 4.000 y 4.500 megavatios, por «circunstancias de emergencia» informadas por Teherán a Bagdad.

La agencia oficial de noticias iraquí INA, citando al ministerio, señaló que el portavoz del departamento, Ahmed Musa, dijo que «el flujo de gas iraní se ha detenido por completo y la red eléctrica está perdiendo entre 4.000 y 4.500 megavatios debido al cierre de algunos generadores y a la reducción de la carga en otras unidades de las centrales eléctricas, lo que ha afectado a las horas de suministro».

Esto se debe a que «la parte iraní envió un mensaje informando al Ministerio de Electricidad (iraquí) del cese total del suministro de gas debido a circunstancias de emergencia», las cuales no fueron detalladas.

Hasta el momento Irán no ha reaccionado ante esta información.

Musa explicó que el departamento ha recurrido a «combustibles alternativos locales en coordinación con el Ministerio del Petróleo para abastecer a las centrales eléctricas», al tiempo que confirmó que la producción está «bajo control y que las centrales eléctricas siguen operando a pesar de que algunas se vean afectadas por la escasez de gas».

Igualmente, quiso dejar claro que el ministerio atenderá «las necesidades locales hasta que se reanude el suministro del gas importado».

A pesar de su riqueza petrolera, Irak sigue dependiendo en gran medida del gas iraní, alrededor del 40 %, para abastecer su red eléctrica, aunque el suministro se interrumpe con frecuencia por fallos técnicos, lo que provoca apagones graves y generalizados.

Bagdad puede importar gas de su vecino persa pese a las sanciones de Estados Unidos que pesan sobre Teherán desde 2018, especialmente sobre el sector energético, gracias a las exenciones de Washington.EFE

