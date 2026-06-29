Irak celebrará un cortejo fúnebre para Alí Jameneí el 8 de julio a petición de Irán

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Bagdad, 29 jun (EFE).- El Gobierno de Irak anunció este lunes que, a petición de Irán, el país celebrará un cortejo fúnebre del que fuera el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, el próximo 8 de julio, coincidiendo con los funerales que se llevarán a cabo del 4 al 9 en el país persa.

El portavoz del Ejecutivo iraquí, Haider al Aboudi, anunció en declaraciones recogidas por la agencia de noticias INA la aprobación de «la solicitud de Irán para celebrar el cortejo fúnebre» del ayatolá asesinado por Estados Unidos e Israel en su guerra contra Teherán el pasado 28 de febrero, pero no dio más detalles.

La fecha se concretó en un momento en que el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, se encuentra de viaje oficial en Irak, donde llegó este domingo para consultas sobre asuntos regionales y bilaterales, incluyendo la coordinación de las ceremonias fúnebres de Jameneí en santuarios iraquíes.

Araqchí, en declaraciones recogidas por medios iraquíes, sostuvo ayer que «millones de iraquíes pidieron que el cortejo fúnebre del líder se llevara a cabo en Irak», y confirmó que «el tercer objetivo de su viaje a ese país es llevar a cabo los preparativos para la ceremonia fúnebre en Bagdad» y en las ciudades santas chiíes de Nayaf, Karbalá y Kadhimiya.

Mientras, desde Irán ya se anunció hace dos semanas que el 4 de julio comenzarán los funerales del líder supremo en unas ceremonias que se extenderán por tres ciudades y que culminarán con su entierro el 9 de julio en la ciudad religiosa de Mashad.

Alí Jameneí, quien gobernó Irán durante más de tres décadas, fue asesinado en el primer día de la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán junto con otros altos cargos iraníes, por lo que su hijo Mojtaba Jameneí fue nombrado su sucesor el 8 de marzo.

Irak e Irán comparten un fuerte vínculo religioso que es la rama del islam chií, recibiendo Bagdad todos los años a millones de visitantes iraníes en los santuarios sagrados situados en las ciudades donde se llevarán a cabo las ceremonias.EFE

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