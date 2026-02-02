Irak comienza a investigar a 1.387 presos del Estado Islámico transferidos desde Siria

Bagdad, 2 feb (EFE).- La Justicia iraquí comenzó este lunes a investigar a los 1.387 presos del grupo yihadista Estado Islámico (EI) que fueron transferidos desde Siria después de que Estados Unidos comenzara una operación de traslado de detenidos que podría abarcar hasta 7.000 supuestos terroristas.

El Consejo Judicial Supremo de Irak anunció en un comunicado el «inicio de las investigaciones sobre 1.387 miembros de la organización terrorista EI recientemente capturados en territorio sirio», de las que se encargará el Tribunal de Investigación del distrito de Karkh de Bagdad.

«Bajo la supervisión directa del presidente del Consejo Judicial Supremo, la investigación ha comenzado a través de varios jueces especializados en antiterrorismo», explicó la nota.

Asimismo, la institución judicial garantizó que «los detenidos serán tratados dentro de los marcos legales y humanitarios establecidos, de conformidad con las leyes nacionales y las normas internacionales».

El pasado 22 de enero, el Consejo Judicial Supremo anunció la apertura de «procedimientos legales» contra los presos del EI transferidos de Siria, después de la operación estadounidense de traslado de unos 7.000 supuestos terroristas.

El inicio de la operación de traslado se produjo en medio de la implementación de un acuerdo entre Damasco y las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), que hasta ahora gestionaban las principales cárceles para yihadistas y campamentos para sus familiares en el noreste de Siria.

La nota recordó que estas medidas «se enmarcan en los esfuerzos de Irak por completar las investigaciones y exigir responsabilidades a los implicados en los crímenes del EI, de conformidad con la legislación aplicable».

«Esto se lleva a cabo en paralelo con la coordinación internacional para abordar la cuestión de los miembros del EI y los crímenes que cometieron, que constituyen genocidio y crímenes de lesa humanidad», indicó.

El Consejo Judicial Supremo confirmó que Irak «espera que el número de miembros del EI supere los 7.000», mientras «el Centro Nacional para la Cooperación Judicial Internacional también trabajará para documentar y proporcionar a los organismos de investigación y tribunales documentos y pruebas previamente archivados». EFE

sy-kba/amr/ah