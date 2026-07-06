Irak completa preparativos para la procesión fúnebre de Jameneí en la que no habrá vetos

Compartir

3 minutos

Bagdad, 6 de julio (EFE) – El comité iraquí encargado del cortejo fúnebre del que fuera el líder supremo iraní, Alí Jameneí, anunció este lunes que han «completados todos los preparativos» de la ceremonia oficial en Irak que será el próximo miércoles, y confirmó que ninguna figura iraní tiene prohibida la asistencia.

«Se han finalizado todos los preparativos para el funeral del mártir Alí Jameneí -asesinado el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel en el primer día de la guerra- en las ciudades santas de Karbalá y Nayaf», indicó en una rueda de prensa el jefe de la Célula de Seguridad de Irak y portavoz del comité, el teniente general Saad Maan.

Junto con el gobernador de Nayaf, Yusef Kanawi, el portavoz aseguró que mañana martes «la procesión fúnebre tendrá lugar en el Aeropuerto Internacional de Nayaf con asistencia oficial y una delegación de alto nivel de la República Islámica de Irán».

«No hay ninguna prohibición para que nadie asista al funeral», indicó Maan, añadiendo que «más de 600 periodistas árabes y extranjeros participarán en la procesión» y más de 3.000 profesionales de los medios de comunicación iraquíes, árabes y extranjeros cubrirán las ceremonias.

Por otro lado, afirmó que «se están celebrando reuniones para supervisar los planes elaborados para las ceremonias fúnebres, con la participación de todas las fuerzas de seguridad y el Cuerpo Aéreo del Ejército».

Detalló que la procesión en Nayaf comenzará en el puente Sadrin y se dirigirá al santuario del Imam Ali, recorriendo seis kilómetros, y destacó la participación de 351 procesiones de Husseini.

Respecto a la procesión fúnebre en Karbalá, Maan indicó que «el recorrido se extiende a lo largo de 5,8 kilómetros».

La semana pasada ya había explicado que el funeral comenzará el miércoles, 8 de julio, a las 6.00 hora local (3.00 GMT) en Nayaf y después la procesión con el cuerpo se trasladará hacia Karbalá, donde se espera que las ceremonias comiencen allí a las 16.00 horas (13.00 GMT).

Maan reveló que 2.500 cámaras y 23 centros de transmisión en vivo cubrirán las ceremonias, además de destinar 150 ambulancias al plan de atención médica para los funerales en las dos ciudades santas.

El gobernador de Nayaf, por su parte, declaró que la «provincia está preparada para recibir a la multitud de dolientes por el cuerpo de Jameneí y ha finalizado todos los preparativos con las autoridades pertinentes».

Kanawi aseguró que tienen capacidad en Nayaf para acoger a «este gran número de participantes» en la procesión fúnebre, dada su experiencia con los millones de peregrinos que recibe anualmente.

El cuerpo del líder supremo iraní llegaría a la provincia de Nayaf (a 160 km al sur de Bagdad) el martes 7 de julio y el cuerpo permanecería en Irak durante 24 horas antes de regresar a Irán. EFE

sy-kba/ajs