Irak condena a muerte al terrorista que asesinó al llamado «cazador del Estado Islámico»

2 minutos

Bagdad, 30 mar (EFE).- Un tribunal penal de Irak condenó este lunes a muerte al asesino del agente de la Inteligencia iraquí Harith al Sudani, apodado «el cazador del Estado Islámico (EI)» tras infiltrarse en la organización terrorista durante 16 meses para frustrar atentados hasta que fue ejecutado extrajudicialmente en 2017.

El Consejo Judicial Supremo iraquí dijo en un comunicado que el Tribunal Penal de Karkh, en Bagdad, dictó «la sentencia a muerte contra el terrorista Ahmed Sabri Rashid por el asesinato del capitán Harith al Sudani y Hamza Abdulmohsen en 2017, en el distrito de Tarmiyah», al norte de la capital de Irak.

Según la nota, el condenado en virtud de la ley antiterrorista era miembro del Estado Islámico, y secuestró y asesinó «a las dos víctimas con la finalidad de desestabilizar la seguridad y la estabilidad del país e infundir miedo entre la población, en pos de objetivos terroristas».

El capitán Harith al Sudani fue apodado por la prensa iraquí el «cazador del EI» y considerado como un héroe por infiltrarse en el seno de la organización terrorista por 16 meses, lo que permitió a las fuerzas de seguridad iraquíes frustrar numerosos ataques suicidas y localizar focos de combatientes yihadistas.

La Inteligencia iraquí perdió el contacto con Al Sudani en enero de 2017 y, en agosto de ese mismo año, el Estado Islámico publicó un vídeo de la ejecución extrajudicial del capitán.

Según el Servicio de Seguridad Nacional de Irak, su verdugo estuvo vinculado a organizaciones yihadistas desde 2008 y, en un principio, facilitó el movimiento de combatientes y el transporte de explosivos, pero posteriormente fue ascendiendo hasta ser el artífice de atentados con coche bomba en Bagdad y el sur de Irak.

El yihadista capturó a Al Sudani tras atraerlo al norte de Bagdad con el pretexto de recibir explosivos. EFE

sy-cgs/ijm/llb