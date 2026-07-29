Irak convoca reunión de emergencia tras el ataque de A.Saudí y EEUU contra su territorio

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Bagdad, 29 jul (EFE).- El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, ordenó este miércoles la convocatoria de una reunión de emergencia de su consejo de seguridad, en la primera reacción gubernamental tras el ataque conjunto de Arabia Saudí y Estados Unidos contra milicias proiraníes en Irak, que causó «varios» muertos y heridos.

«El primer ministro ordena la convocatoria de una reunión de emergencia del Consejo Ministerial de Seguridad Nacional ante la evolución de la situación de seguridad y los ataques aéreos perpetrados esta mañana contra el país. Tras la reunión, se emitirá un comunicado detallado sobre los acontecimientos y las decisiones adoptadas», indicó la agencia oficial de noticias iraquí, INA, sin dar más detalles. EFE

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