Irak da marcha atrás a decisión de congelar fondos de Hizbulá libanés y hutíes del Yemen

3 minutos

Bagdad, 4 dic (EFE).- Las autoridades de Irak dieron este jueves marcha atrás a una decisión publicada a mediados de noviembre por el Boletín Oficial que estipulaba la congelación de fondos del movimiento chií libanés Hizbulá y de los rebeldes hutíes del Yemen, ambos respaldados por Irán, por cometer un «acto terrorista».

El Comité para la Congelación de Fondos de Terroristas del Banco Central de Irak dijo en un comunicado que «corregirá» la lista de organizaciones designadas como terroristas publicada por el Boletín Oficial, después de que la difusión este jueves del documento causara un gran revuelo en el país árabe en medio de presiones de EE.UU.

«Esa lista incluía referencias a varias partes y entidades que no están vinculadas a ninguna actividad terrorista con las dos organizaciones mencionadas», apuntó el comunicado, que especificó que los grupos designados terroristas son «entidades e individuos vinculados exclusivamente al Estado Islámico (EI) y Al Qaeda».

Asimismo, justificó que «la inclusión de los nombres de las demás entidades se debió a que la lista se publicó antes de su revisión» y que la información que apareció en el Boletín Oficial «se corregirá al levantar a dichas entidades y partidos de la lista de entidades vinculadas» al EI y Al Qaeda.

En el documento publicado el pasado 17 de noviembre figuran más de una veintena de organizaciones en una lista negra que supone la congelación de fondos «móviles e inmuebles y recursos económicos» de «terroristas».

Entre los sancionados se encontraban los hutíes del Yemen y Hizbulá libanés, movimientos armados con vínculos a milicias iraquíes proiraníes que según el documento fueron sancionados por «participar en la comisión de una acción terrorista», sin aportar más detalles.

Hasta el momento, el Gobierno iraquí no se ha pronunciado sobre esta polémica, que ha causado un gran revuelo entre diferentes parlamentarios, especialmente los vinculados a los brazos políticos de milicias proiraníes, que han acusado al Ejecutivo de ceder a las presiones de Estados Unidos.

Antes de la aclaración del Comité, varios analistas apuntaron que la decisión era puramente económica, y no política, ya que Irak busca evitar sanciones estadounidenses en instituciones clave como su Banco Central o sus compañías energéticas, que son la principal fuente de los ingresos del país.

Además, la noticia se difundió un día después de que el subsecretario de Estado de EE.UU. de Gestión y Recursos, Michael J. Rigas, mantuviera una reunión con el ministro de Exteriores iraquí, Fuad Husein, sobre «la construcción de un futuro más sólido» para ambos países, según la embajada de Estados Unidos en Bagdad.

«Como ha dicho el secretario (de Estado estadounidense, Marco) Rubio, Estados Unidos seguirá insistiendo en la urgencia de desmantelar las milicias respaldadas por Irán que socavan la soberanía de Irak, amenazan a estadounidenses e iraquíes y despojan a Irán de los recursos iraquíes», añadió la misión diplomática en la nota. EFE

