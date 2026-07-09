Irak desarrollará con la empresa estadounidense HKN el campo de petróleo de Hamrin

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Bagdad, 9 jul (EFE).- El Ministerio de Petróleo iraquí anunció este jueves la firma de un contrato entre la compañía estatal de petróleo y la empresa estadounidense HKN para el desarrollo del campo de Hamrin, en el norte de Irak, en un impulso más de este nuevo gobierno para acercarse a Washington.

De acuerdo con su comunicado, la producción máxima del campo, según el contrato, alcanzará los 140.000 barriles de crudo por día, con una producción media de gas de 40 millones de pies cúbicos estándar por día.

Estas cantidades de gas, apunta la nota, «no se quemarán, sino que se utilizarán para fines energéticos en el campo, y el excedente se destinará a la inyección para mantener la presión del yacimiento».

El ministro de Petróleo iraquí, Basem Mohamed al Abadi, confirmó durante la ceremonia de firma del contrato que este acuerdo «se alinea con la visión y estrategia del gobierno para la inversión óptima en petróleo y gas, de manera que se garantice el abastecimiento interno y se incrementen las exportaciones».

El responsable añadió que la visión del gobierno actual, que tomó las riendas del país el pasado mayo encabezado por el primer ministro tecnócrata, Ali al Zaidi, es «atraer a grandes empresas internacionales, especialmente estadounidenses y europeas, para que inviertan en petróleo y gas según los mejores criterios y estándares internacionales».

De hecho, esta firma es «un mensaje para todas las empresas internacionales: el entorno de inversión nacional es atractivo», zanjó.

Este anuncio se produce poco antes de que Al Zaidi visite Washington y se reúna, como está previsto, con el presidente estadounidense, Donald Trump.

El yacimiento de Hamrin es un activo de petróleo y gas de larga data, aún sin explotar, situado en el norte de Irak y que se extiende por las provincias de Kirkuk y Saladino.

Descubierto en la década de 1960, se ubica a lo largo de un enorme anticlinal de 101 kilómetros de longitud y contiene unas reservas de petróleo recuperables estimadas en 3.000 millones de barriles.

Irak es el segundo productor de petróleo de la OPEP, por detrás de Arabia Saudí, y este constituye la base de su economía, al aportar alrededor del 90 % de los ingresos del Estado iraquí.

El país produce entre 3 y 4 millones de barriles diarios y mantiene planes para elevar esa capacidad hasta 6 millones de barriles al día en los próximos años.EFE

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