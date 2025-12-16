Irak destituye a funcionarios por designar a Hizbulá y los hutíes como grupos terroristas

Bagdad, 16 dic (EFE).- El Gobierno iraquí destituyó este martes a varios funcionarios responsables de designar al grupo libanés chíi Hizbulá y a los rebeldes hutíes del Yemen como organizaciones «terroristas», informó la agencia oficial de noticias iraquí, INA.

La medida fue tomada este martes en el Consejo de Ministros, después de que las autoridades iraquíes oficializaron la semana pasada la retirada de la lista negra de «grupos que practican el lavado de dinero» y «financian el terrorismo» a Hizbulá y los hutíes, reafirmando que habían sido incluidos previamente por error.

Durante el Consejo presidido por el primer ministro iraquí, Mohamed al Sudani, se aprobaron «las recomendaciones del Comité Especial de Investigación respecto a la decisión del Comité de Congelación de Fondos Terroristas», indicó el INA.

«Las recomendaciones incluían sanciones administrativas que incluían el despido de varios funcionarios involucrados y la reasignación de otros», añadió la agencia estatal, sin mencionar a ninguno de los grupos chiíes.

La polémica comenzó cuando el pasado 17 de noviembre se aprobó una lista negra, que fue difundida el pasado jueves en el Boletín Oficial, en la aparecían los nombres de Hizbulá y los hutíes del Yemen y a los que sancionaban por «participar en la comisión de una acción terrorista».

La decisión causó un gran revuelo en todo Irak, un país que cuenta con varios grupos políticos chiíes iraquíes proiraníes, algunos de ellos armados y enemistados con Estados Unidos.

Pocas horas tras su difusión, el mismo jueves pasado, el Comité para la Congelación de Fondos de Terroristas del Banco Central de Irak dio marcha atrás, y anunció en un comunicado que iba a corregir la lista, mientras Al Sudani ordenó investigar y responsabilizar a los culpables del «error».

El citado comité «decidió eliminar de las listas los números 18 y 19», que refieren a las dos formaciones chiíes, respaldadas por Irán, señaló en un comunicado.

El comité iraquí justificó en su momento la inclusión de Hizbulá y los hutíes a que «las listas se publicaron antes de su revisión», y que la información que apareció «se corregirá al levantar a dichas entidades y partidos de la lista de entidades vinculadas» a las organizaciones terroristas Estado Islámico (EI) y Al Qaeda.

En el documento publicado el pasado 17 de noviembre figuran más de una veintena de organizaciones en una lista que supone la congelación de fondos «móviles e inmuebles y recursos económicos» de «terroristas». EFE

