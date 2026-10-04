Irak detiene a implicados en ultraje a la bandera de EE.UU. en un desfile de milicias

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Bagdad, 4 oct (EFE).- Irak anunció este domingo la detención de los implicados en el ultraje a la bandera de Estados Unidos durante un desfile de milicias iraquíes celebrado en Bagdad con motivo del denominado Día de la Soberanía, organizado para conmemorar la retirada de la coalición internacional antiyihadista del país.

«Siguiendo las órdenes del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Ali al Zaidi, las autoridades competentes han detenido a los implicados en el ultraje a la bandera de Estados Unidos en Bagdad», indicó en un comunicado el portavoz del comandante, Sabah al Numan.

«Toda persona cuya participación en este acto quede demostrada deberá rendir cuentas y afrontar medidas legales, de conformidad con las leyes iraquíes y las normas diplomáticas», añadió.

En un comunicado anterior, el portavoz había anunciado que el también primer ministro iraquí había ordenado «la creación de una comisión investigadora para examinar las circunstancias» del incidente.

Al Zaidi condenó el hecho y subrayó «la necesidad de respetar las leyes y las normas diplomáticas», según la nota del portavoz.

Medios iraquíes y árabes recogieron que el incidente ocurrió el pasado viernes durante los desfiles de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en diferentes partes del país para celebrar la retirada de la coalición liderada por EE.UU. contra el Estado Islámico (EI), cuyo mandato acabó el 30 de septiembre.

Las FMP es una coalición de milicias iraquíes creada en 2014 para combatir al EI y con el tiempo se convirtió en una estructura reconocida por el Estado, pero dentro de ellas operan grupos con grados distintos de autonomía y con diferente relación con Irán.

De esos desfiles de las FMP salieron imágenes de sus vehículos militares pasando por encima de banderas de EE.UU. e Israel durante una procesión fúnebre simbólica en honor a los fallecidos en ataques estadounidenses e israelíes en Irak, según detalló la prensa iraquí.

Las imágenes provocaron una polémica que llegó hasta Washington, después de que el congresista republicano estadounidense Joe Wilson las difundiera en su cuenta de X y criticara el ultraje a la bandera y apelara al propio Al Zaidi de lo que ocurrió.

La relación entre Irak y EE.UU. ha entrado en una nueva fase tras la retirada definitiva de la coalición antiyihadista -una salida pactada con Washington en 2024- tras casi 12 años en el país, mientras el Gobierno iraquí intenta desarmar las milicias proiraníes.EFE

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