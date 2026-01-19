Irak dice estar «preparado» ante la posibilidad de infiltración de yihadistas desde Siria

Bagdad, 19 ene (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Irak afirmaron este lunes que sus tropas están «preparadas» para hacer frente a cualquier infiltración de yihadistas a su territorio desde Siria, donde los combates entre los kurdosirios y el Gobierno de Damasco han resultado en ataques a dos cárceles con prisioneros de Estado Islámico (EI).

«Nuestras unidades militares están preparadas para cualquier infiltración o la cercanía de grupos terroristas a la frontera entre Irak y Siria», dijo el comandante adjunto de Operaciones Conjuntas de las fuerzas iraquíes, teniente general Qais al Mohamadawi, en declaraciones a la agencia de noticias oficial iraquí INA.

Según el militar, «la frontera entre Irak y Siria está completamente asegurada», pese a la porosidad en los casi 600 kilómetros de divisoria entre ambos países, por lo que pidió tranquilidad entre los ciudadanos que viven cerca de la linde.

Asimismo, indicó que el Ejército iraquí ha trasladado cámaras térmicas y drones para «monitorear la frontera», mientras que la aviación sigue sobrevolando la zona con el objetivo de detectar cualquier amenaza.

Por su parte, el jefe del departamento de Relaciones Públicas del Ministerio del Interior, Miqdad Miri, confirmó a INA que «la frontera de Irak con Siria es la más segura y fortificada».

Las autoridades iraquíes difundieron estos mensajes de tranquilidad después de que la alianza liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) y el Ejército sirio se acusaran este lunes del lanzamiento de nuevos ataques que han causado decenas de muertos en ambos bandos, pese al cese de hostilidades alcanzado la víspera.

Entre estos incidentes están dos ataques a sendas cárceles de la alianza armada con prisioneros de Estado Islámico en las provincias de Al Raqa y Al Hasakah, donde los kurdosirios afirmaron haber perdido a nueve y «decenas» de miembros, respectivamente.

Tras la caída del presidente sirio Bachar al Asad en diciembre de 2024, las autoridades de Irak mostraron su preocupación ante la posibilidad de una «limpieza étnica» por parte de las nuevas fuerzas de Damasco, compuestas por grupos fundamentalistas asociados con organizaciones como Estado Islámico o Al Qaeda.

Asimismo, también ha estado coordinando cuestiones de seguridad con las FSD, ya que los kurdosirios controlan importantes cárceles de yihadistas y campos de refugiados de familiares de combatientes del EI cercanos a la frontera con Irak cuya correcta gestión es de vital importancia para garantizar la estabilidad en territorio iraquí. EFE

