Irak dice que mató a cuatro yihadistas de EI en dos ataques aéreos al norte de Bagdad

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Bagdad, 23 may (EFE).- Irak anunció este sábado que mató a cuatro supuestos yihadistas del grupo Estado Islámico en dos ataques aéreos y un operativo contra un escondite de la organización terrorista en el centro del país.

El ataque fue llevado a cabo por cazas F-16 en la región de Wadi al Shay, en la gobernación de Kirkuk, a unos 200 kilómetros al norte de Bagdad, informó el Comando de Operaciones del Ejército iraquí en un comunicado.

«Estos ataques resultaron en la muerte de tres terroristas y la destrucción total del escondite, reduciéndolo a escombros», de acuerdo al texto.

«Posteriormente, nuestros héroes de la aviación del Ejército realizaron una misión para inspeccionar y registrar la zona, durante la cual localizaron y abatieron a otro terrorista», añadió.

EI controló amplias zonas de Irak entre 2014 y 2017, año en el que fue derrotado territorialmente en ese país árabe, si bien las autoridades iraquíes anuncian de cuando en cuando la muerte de supuestos yihadistas y el desmantelamiento de células de la organización en operativos de las Fuerzas de Seguridad, en especial en el oeste del país.

La ONU advirtió en febrero pasado de que el grupo yihadista mantiene a unos 3.000 combatientes en Irak y en la vecina Siria, aunque la mayoría de estos se encuentran en territorio sirio.

No obstante, el jefe de la Inteligencia iraquí, Hamid al Shatri, afirmó en enero que el número de miembros de EI en territorio sirio ha aumentado a 10.000 en poco más de un año, algo que consideró una amenaza para Irak, que comparte una extensa y porosa frontera con Siria. EFE

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