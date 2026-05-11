Irak e Irán intensifican en Bagdad coordinación para frenar infiltración de grupos armados

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Bagdad, 11 may (EFE).- El comité de seguridad conjunto entre Irak e Irán se reunió este lunes en Bagdad para reforzar las medidas de control fronterizo y «prevenir cualquier infiltración o movimiento de grupos terroristas o armados», informaron fuentes oficiales.

A la reunión del Comité de Alta Seguridad asistieron altos cargos de ambos países, que hicieron «hincapié en la importancia de fortalecer la coordinación conjunta en materia de seguridad y reforzar las medidas de control fronterizo», detalló la agencia de noticias oficial iraquí INA.

Asimismo, subrayaron la importancia de «prevenir cualquier infiltración o movimiento de grupos terroristas o armados que pudiera amenazar la seguridad y la estabilidad en ambos países y en la región» de Oriente Medio.

Pese a no señalar las razones, la reunión entre ambos países se produce pocos días después de que el periódico estadounidense The Wall Street Journal revelara la presencia de una fuerza israelí en una base secreta en el desierto de la provincia de Nayaf, en el suroeste de Irak.

Hasta ahora, las autoridades iraquíes no han hecho comentarios sobre la información de ese medio.

La nota de INA, que recoge el comunicado del consejero de Seguridad Nacional iraquí, Qasim al Araji, señaló que la reunión en Bagdad también trató la implementación del acuerdo de seguridad al que llegaron los dos países en agosto de 2025, además de analizar «los últimos acontecimientos en materia de seguridad y la situación regional».

Al Araji rechazó «el uso del territorio iraquí como plataforma para cualquier acto hostil, operación de seguridad u operación militar contra países vecinos».

E insistió en que su país no permitirá que «ninguna parte o grupo explote su territorio para perjudicar la seguridad y la estabilidad de los países vecinos».

«La parte iraní también presentó información sobre las actividades de algunos grupos armados iraníes presentes en la región del Kurdistán. Se acordó continuar la coordinación y adoptar las medidas necesarias», aseguró.

En agosto de 2025, Irán e Irak firmaron un acuerdo para reforzar la coordinación de la seguridad en la frontera entre ambos con el objetivo de «prevenir cualquier brecha de seguridad que atente contra cualquier país vecino», entre otros. EFE

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