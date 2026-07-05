Irak firma acuerdo con gigante estadounidense Halliburton para gestión de dos yacimientos

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Bagdad, 5 jul (EFE).- El Gobierno iraquí firmó este domingo un acuerdo con la estadounidense Halliburton, la segunda mayor compañía de servicios petroleros del mundo, para la gestión de dos yacimientos petrolíferos en el provincia sureña de Basora, en un momento en que Bagdad aspira a aumentar su cuota de producción.

«La compañía Petrolera de Basora y la empresa estadounidense Halliburton firmaron un contrato de gestión integrada para los yacimientos petrolíferos de Bin Omar y Sindbad», indicó el Ministerio de Petróleo iraquí en un comunicado.

El ministro del ramo, Basim Mohamed, señaló durante la firma que el acuerdo «se ajusta a los planes y la estrategia del ministerio para incrementar la capacidad de producción de petróleo y gas».

El contrato tiene una duración de cinco años, detalló el ministro, que aseguró que la producción de crudo en el yacimiento de Bin Omar «aumentará a 150.000 barriles diarios, además de 300 millones de pies cúbicos estándar diarios de gas asociado» en el próximo lustro.

El yacimiento de Sindbad se desarrollará «hasta alcanzar entre 80.000 y 100.000 barriles diarios», y la capacidad de gas asociado aumentará de «240 a 260 millones de pies cúbicos estándar diarios», apuntó.

Asimismo, el ministro confirmó que su ministerio firmará «contratos con importantes empresas internacionales, en particular estadounidenses, y que brindará apoyo y eliminará obstáculos para alcanzar los objetivos y velar por el interés público».

Por último, destacó «la fiabilidad de Halliburton», que opera en Irak desde 2003.

El acuerdo se produce pocos después de que Irak, uno de los fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), pidiera este jueves al cartel que le permita aumentar su producción actual debido a su crisis financiera derivada de la guerra en el golfo Pérsico y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Mientras, la OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordó este mismo domingo elevar su producción petrolera desde agosto, por quinto mes consecutivo, en 188.000 barriles diarios.

La decisión fue adoptada por los ministros del sector de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán en una teleconferencia, informó la secretaría de la OPEP, con sede en Viena, en un comunicado. EFE

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