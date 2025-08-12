Irak formará un comité con Siria para evaluar el estado de oleoducto para exportar crudo

Bagdad, 12 ago (EFE).- El ministro de Petróleo de Irak, Hayan Abdulghani, acordó este martes en una reunión en Bagdad con su homólogo sirio, Mohamed Bashir, formar un comité conjunto para estudiar el estado de un oleoducto y la posibilidad de reanudar las exportaciones a través de él.

En el encuentro, ambas partes abordaron el estado actual del oleoducto Irak-Siria y la posibilidad de utilizarlo para exportar grandes cantidades de crudo, informó el Ministerio de Petróleo iraquí en un comunicado.

Según la nota, los dos mandatarios también propusieron «la participación de un consultor internacional para determinar la idoneidad operativa del oleoducto, sus sistemas de bombeo y la viabilidad de su rehabilitación».

Abdulghani consideró el oleoducto entre Irak y Siria un «factor clave en décadas anteriores» para el desarrollo del país, y destacó sus planes para «diversificar el cruce de petróleo crudo ante el aumento de la capacidad de producción, así como para flexibilizar las operaciones de exportación».

Asimismo, señaló que Irak ha alcanzado la autosuficiencia en la producción de gasóleo y queroseno, y anunció que para finales de este año alcanzará la autosuficiencia en la producción de gasolina y suspenderá sus importaciones.

Por su parte, el ministro sirio remarcó la importancia de la cooperación regional con Siria para restablecer su estabilidad, en particular en los sectores de energía, petróleo y gas, al tiempo que destacó la importancia de trabajar conjuntamente en el oleoducto sirio-iraquí para atender la «urgente necesidad de rehabilitación o renovación».

El pasado mes de abril una delegación económica y de seguridad iraquí viajó a Damasco por primera vez desde el derrocamiento de Bachar al Asad para abordar con sus contrapartes sirias la reapertura de cruces fronterizos y la posibilidad de retomar un oleoducto iraquí para transportar petróleo a través del territorio sirio a los puertos del Mediterráneo. EFE

