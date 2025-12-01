Irak invita a empresas de EEUU a gestionar yacimiento West Qurna-2 tras sanciones a Lukoil

Bagdad, 1 dic (EFE).- El Ministerio de Petróleo iraquí invitó este lunes exclusivamente a empresas estadounidenses a gestionar el yacimiento petrolífero West Qurna-2, operado durante la última década por la petrolera rusa Lukoil a la que Estados Unidos impuso recientemente fuertes sanciones por la guerra en Ucrania.

«El Ministerio de Petróleo ha tomado todas las medidas necesarias dirigiendo invitaciones directas y exclusivas a varias de las principales compañías petroleras estadounidenses y entablando negociaciones directas con ellas para que presenten sus ofertas y compitan de forma transparente entre ellas con el fin de transferir la gestión del campo West Qurna-2», indicó el departamento en un comunicado.

El anuncio se produce días después de que Lukoil se haya visto obligada a declarar fuerza mayor sobre los envíos de su participación del 75 % en el yacimiento West Qurna-2 por las sanciones de EE.UU. al gigante petrolero, que entraron en vigor el 21 de noviembre.

El departamento iraquí defendió que esta medida se toma «a la luz del serio esfuerzo por sostener la producción petrolera iraquí y estabilizar su flujo hacia los mercados mundiales y evitar afectar sus tarifas».

Según el ministerio iraquí, «la transferencia de la gestión del yacimiento West Qurna-2 a una compañía petrolera estadounidense beneficiaría a ambos países».

Asimismo, indicó que «fortalecería la estabilidad de los mercados globales y garantizaría la continuidad de la producción petrolera iraquí, su cuota de mercado y los ingresos nacionales».

«La mayor participación de importantes compañías estadounidenses en el desarrollo del sector petrolero iraquí subraya la importancia estratégica de este sector para el país y contribuye a diversificar la experiencia internacional en el mismo», añadió la nota.

La petrolera rusa Lukoil firmó en 2009 un contrato por 25 años con el Gobierno iraquí de entonces para gestión el West Qurna-2, uno de los más grandes del mundo, pero fue en 2014 cuando empezó a extraer crudo.

No obstante, la empresa ya tenía derechos muchos años antes, en 1997, pero los perdió tras el derrocamiento de Sadam Husein en 2003. EFE

