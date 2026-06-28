Irak lanza redada anticorrupción y detiene a 47 políticos, incluidos parlamentarios

Compartir

2 minutos

Bagdad, 28 jun (EFE).- Las autoridades iraquíes lanzaron este domingo una amplia redada anticorrupción en el país, en la que detuvieron a al menos 47 políticos, entre ellos parlamentarios, informaron fuentes oficiales.

Las operaciones policiales se llevaron a cabo desde esta madrugada en Bagdad y en otras provincias del país «para perseguir a personas corruptas», de acuerdo con la agencia nacional de noticias INA, que citó a «fuentes de alto rango», sin identificar, mientras que el nuevo Gobierno iraquí aún no se ha pronunciado oficialmente.

Estas detenciones se basan, según INA, en las «confesiones del viceministro de Petróleo iraquí, Adnan al Jumaili», quien también era el director de la Compañía de Refinerías del Norte.

Entre los arrestados por presuntamente haber cometido delitos de corrupción, según reveló INA, está Muthanna al Samarrai, un destacado político iraquí y líder de la Alianza Suní Al Azm en el Parlamento iraquí, una figura importante que coordina las decisiones clave de los bloques políticos suníes de Irak y que, incluso, se presentó como candidato para jefe del Parlamento.

«La campaña del primer ministro Ali al Zaidi para enjuiciar a los acusados ​​de corrupción continúa y se está ampliando», de acuerdo con los informantes, citó INA, que no aportó más detalles.

Al Zaidi, empresario tecnócrata y primer ministro desde el pasado mayo, ha abogado por acabar con la corrupción en el país, uno de los principales problemas de esta rica nación devastada por décadas de guerra y conflictos internos.

Además, esta campaña se produce en el mismo día en el que el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, llegó a Bagdad, y antes de que Al Zaidi viaje a Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump.EFE

ah-ar-ijm/kba/jlp