Irak pide mantener rutas e infraestructuras energéticas al margen de los conflictos

1 minuto

Bagdad, 12 mar (EFE).- Irak expresó este jueves su «profunda preocupación» por la escalada de la guerra en la región petrolera del golfo Pérsico, y pidió a las partes que las rutas marítimas y las infraestructuras energéticas «se mantengan al margen» del conflicto, después de que dos petroleros fueran blanco de ataques en aguas territoriales iraquíes.

«Irak considera estos acontecimientos un preocupante indicador de la escalada de tensiones en una región vital para la economía mundial y el suministro de energía», alertó el ministerio de Petróleo iraquí en un comunicado. EFE

