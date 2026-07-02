Irak ultima preparativos para cortejo fúnebre de Jameneí, cuyo cuerpo llegará el próximo 7

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Bagdad, 2 jul (EFE).- Irak ultima los preparativos para celebrar el cortejo fúnebre del que fuera el líder supremo iraní, Alí Jameneí, asesinado el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel en el primer día de la guerra, cuya ceremonia oficial en el país se prevé para el próximo 8 de julio, aunque su cadáver llegará la noche anterior.

Así lo indicó en una comparecencia de prensa el portavoz del Comité Supremo para los Ritos Funerarios, el teniente general Saad Maan, que dio más detalles sobre esta ceremonia en todo el país árabe, que se celebra a petición de Irán, aunque a falta de conocer otros que anunciará a finales de esta semana.

«La República de Irak tiene el honor de recibir el cuerpo del líder mártir, su eminencia el gran ayatolá, Alí al Huseini Jameneí, el martes, 7 de julio por la noche, y se llevará a cabo una ceremonia oficial de recepción con la presencia de alto responsables gubernamentales y religiosos de ambos países», declaró.

Y el funeral popular «comenzará el miércoles, 8 de julio, a las 6.00 hora local (3.00 GMT). La ruta del recorrido será desde el puente de Kufa (en la ciudad de Nayaf), en dirección al paso elevado de la calle Zaura 20, donde participará el público para dar el último adiós al cadáver, antes de la partida de la procesión del cuerpo hacia la santa provincia de Kerbala, donde se espera que las ceremonias comiencen allí a las 16.00 horas (13.00 GMT)».

Maan apuntó que las autoridades han elaborado «un plan de seguridad integral con la participación de varios ministerios, instituciones y organismos de seguridad y servicios para garantizar los servicios necesarios para quienes participen en la procesión fúnebre».

Hizo un llamamiento a los participantes para que «cumplan plenamente con las instrucciones y directrices organizativas y de seguridad que emitirán sucesivamente las autoridades competentes y cooperen con las fuerzas de seguridad y el personal de servicio para garantizar el éxito de esta ocasión».

Y es que Maan estima que «millones de personas participarán en la procesión fúnebre del líder mártir», en la que no estará incluida la capital, Bagdad, y añadió que bien el próximo domingo o lunes habrá una rueda de prensa para anunciar todos los detalles de la organización del funeral.

Irán se prepara para despedir a Jameneí con los mayores funerales de su historia con seis días de ceremonias, en medio de fuertes medidas de seguridad y cuatro meses después de su asesinato por Israel y Estados Unidos en el primer día de la guerra.

Aunque los funerales comienzan oficialmente el próximo sábado, el viernes se realizará una ceremonia para altos cargos iraníes y representantes extranjeros cerrada al público. EFE

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