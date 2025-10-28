Irak y Excelerate Energy acuerdan instalar la primera terminal flotante de GNL en Irak

Bagdad, 28 oct (EFE).- Irak firmó este martes un acuerdo con la empresa estadounidense Excelerate Energy para desarrollar la primera terminal flotante de gas natural licuado (GNL) en Irak, en coordinación con el Gobierno iraquí, informó la oficina de prensa del primer ministro.

«El primer ministro, Mohamed Shia al Sudani, patrocinó la ceremonia de firma del contrato para la plataforma flotante de gas con la empresa estadounidense Excelerate», señaló en un breve comunicado, recogido por la agencia oficial de noticias iraquí, INA.

Medios iraquíes detallaron que la primera terminal flotante de regasificación y almacenamiento del país del golfo Pérsico se construirá en el puerto de Khor al Zubair, cerca de la provincia Basora y uno de los principales de Irak, con una inversión de aproximadamente 450 millones de dólares.

En un comunicado de la compañía a principios de mes, cuando se le adjudicó el contrato, calificó la alianza de «una oportunidad histórica para mejorar la seguridad e infraestructura energética» del país.

«La terminal propuesta permitirá la importación de GNL para apoyar la generación eléctrica nacional, contribuir a la estabilización de la red nacional y permitir que Irak se diversifique respecto a las fuentes de suministro de gas natural poco fiables», indicaba la nota.

«Este premio demuestra la colaboración estratégica entre Excelerate Energy y el Gobierno de Irak», declaró entonces Steven Kobos, presidente y director ejecutivo de Excelerate Energy, y agregó que se trata de una «proyecto de infraestructura crucial».

En la misma línea, se expresó el alto funcionario del Departamento de Estado de EE. UU., Thomas Lersten, quien calificó el acuerdo de una «oportunidad y un paso vital para impulsar la seguridad energética de Irak y reducir su dependencia del gasoducto iraní».

«Estados Unidos se enorgullece de defender a nuestras empresas, y la participación de Excelerate Energy traerá innovación del sector privado estadounidense a Irak y contribuirá a la estabilidad regional, a la vez que apoya el empleo estadounidense», afirmó.

Excelerate Energy es una empresa estadounidense especializada en infraestructura y soluciones de suministro de GNL, y ofrece servicios flexibles de regasificación, desde terminales flotantes de GNL hasta el desarrollo de infraestructura, el suministro y la generación de energía. EFE

