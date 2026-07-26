Irak y Líbano buscan acuerdos ante un posible relanzamiento de oleoducto al Mediterráneo

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Bagdad, 26 jul (EFE).- El Gobierno iraquí aseguró este domingo que busca «alianzas económicas» con el Líbano en varios sectores, ante la posibilidad de relanzar un antiguo oleoducto entre ambos países hacia el mar Mediterráneo como ruta alternativa al estrecho de Ormuz.

Desde Bagdad, el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, afirmó que durante la reunión con su homólogo libanés, Nawaf Salam, se abordaron «formas de fortalecer las relaciones bilaterales en diversos ámbitos económicos, políticos y de seguridad», según un comunicado de la oficina del jefe de Gobierno iraquí.

También hablaron de «las perspectivas para desarrollar la asociación entre los dos países hermanos de manera que contribuya a impulsar un desarrollo integral y sostenible».

Asimismo, se señaló la «solidez» de la relación entre ambos países, así como el «interés por fortalecerla» y la importancia de «establecer fructíferas alianzas económicas en diversos sectores del desarrollo».

Aunque no se mencionó en concreto los proyectos de los que hablaron, en el viaje de Salam estaba sobre la mesa -según medios libaneses- el relanzamiento del oleoducto Kirkuk (Irak) -Trípoli (Líbano).

Ambos países estarían explorando la posibilidad de utilizar el Líbano como una ruta de exploración para el petróleo iraquí con destino al Mediterráneo.

Por ello, el oleoducto Kirkuk-Trípoli está resurgiendo como un activo estratégico ante las interrupciones en el golfo Pérsico -en particular en el estrecho de Ormuz- que amenazan los flujos mundiales de crudo.

Este corredor con destino al norte libanés podría proporcionar una salida para el crudo iraquí, al tiempo que ofrece al Líbano una oportunidad para posicionarse como un actor clave en la seguridad energética regional, al igual que Siria. EFE

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(foto)