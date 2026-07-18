Irak y Siria firman memorando para construir oleoducto para exportar desde el Mediterráneo

Compartir

2 minutos

Bagdad, 18 jul (EFE).- Irak y Siria firmaron este sábado un memorando de entendimiento para la construcción de un oleoducto que permita la exportación de petróleo iraquí a través del país vecino y desde el puerto de Baniyas, en la costa mediterránea siria, informó el Gobierno iraquí en un comunicado.

«Bajo los auspicios del primer ministro, Ali Faleh al Zaidi, el Ministerio de Petróleo firmó un memorando de entendimiento con la parte siria para la construcción de un oleoducto que permita la exportación de crudo a través de territorio sirio, desde el puerto de Baniyas, en el mar Mediterráneo», anunció el Gobierno de Irak.

Por su parte, el Ministerio de Petróleo iraquí afirmó en otra nota que este acuerdo tiene como objetivo «impulsar la cooperación» entre ambos países en el sector del petróleo y el gas, y para implementar el proyecto ‘Corredor Energético Vital’ y conectar la producción de crudo «con los mercados de exportación globales» a través del Mediterráneo.

«Incluye -añadió el Ministerio- la construcción de un oleoducto que se extenderá hasta la costa siria en el Mediterráneo, con el objetivo de diversificar las rutas de exportación y fortalecer la seguridad energética regional», ello en un momento de crisis global por las disrupciones en el estratégico estrecho de Ormuz, en medio de la guerra en Oriente Medio.

La nota indicó que el proyecto será implementado por un consorcio integrado por las empresas estadounidenses Chevron Corporation y Transocean Inc., junto con la empresa catarí Urbacon Trading and Contracting, que determinarán la capacidad del oleoducto tras completar una fase de estudio técnico y de ingeniería.

El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró en un comunicado que «acoge con beneplácito la participación de un consorcio internacional» para ejecutar este proyecto, que «tendrá una capacidad inicial de transporte de dos millones de barriles diarios de petróleo crudo».

«Se espera que esta iniciativa fomente la cooperación económica, desbloquee nuevas oportunidades de inversión en el sector energético y apoye los flujos comerciales mediante el establecimiento de una puerta de entrada estratégica a los mercados mundiales a través del Mediterráneo», añadió el ministerio iraquí.

El acuerdo, firmado en Estados Unidos tras la visita del primer ministro iraquí, llega en un momento delicado para el flujo de petróleo en Oriente Medio como consecuencia de la guerra en Irán, que empezó el pasado 28 de febrero, y que ha complicado el paso de buques por el estrecho de Ormuz. EFE

ah-cgs/pcc