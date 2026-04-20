Iraní extraditado desde Panamá es imputado en EEUU por evadir sanciones tecnológicas

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Washington, 20 abr (EFE).- Un ciudadano iraní fue presentado este lunes ante una corte de Seattle, Estados Unidos, luego de haber sido extraditado desde Panamá bajo acusaciones de eludir las sanciones tecnológicas contra su país mediante la exportación ilegal de tecnología estadounidense.

Reza Dindar, de 44 años, fue presentado ante una corte del distrito en Seattle, donde enfrentará cargos por violar las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán en 1995, durante la presidencia de Bill Clinton, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

Según la acusación, entre 2010 y 2014, Dindar dirigió la empresa New Port Sourcing Solutions en Xi’an (China), que ocultaba la adquisición de productos en Estados Unidos para su envío a clientes en Irán.

El detenido fue enviado al país norteamericano el pasado viernes, tras permanecer detenido en Panamá desde julio de 2025 relacionado con la evasión de controles de exportación entre 2011 y 2012, presuntamente a través de empresas en China.

Las sanciones, vigentes desde hace más de 30 años, prohíben la exportación, reexportación o suministro no autorizado, directo o indirecto, de bienes, tecnología o servicios estadounidenses a Irán o a su Gobierno. EFE

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