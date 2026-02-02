Irán realiza maniobras militares cerca de la frontera con Irak

1 minuto

Teherán, 2 feb (EFE).- Irán comenzó este lunes unas maniobras militares cerca de la frontera con Irak, en unos ejercicios que se prolongarán dos días en medio de las tensiones con Estados Unidos, que ha reiterado sus amenazas contra el país persa si no accede a cerrar un acuerdo nuclear.

Los ejercicios se llevan a cabo en el distrito de Qasr-e Shirin, en la provincia iraní de Kermanshah y fronterizo con Irak, informó el gobernador de la zona, Mohammad Shafiei, a la agencia Mehr.

“Las condiciones en la zona se mantienen normales y estables. Los ejercicios militares se llevan a cabo de manera rutinaria para potenciar la preparación operacional de las Fuerzas Armadas, indicó la fuente.

Shafiei alertó que si se escuchan explosiones en la zona se deberían a estos ejercicios.

El sábado se produjeron dos explosiones en accidentes en las ciudades de Ahvaz y Bandar Abás, en la costa del golfo Pérsico, que causaron seis muertos y provocaron temores de que se trataba de ataques estadounidenses.

Estados Unidos volvió ayer a amenazar con un ataque a Irán si no accede a cerrar un acuerdo nuclear que le impida desarrollar armamento atómico.

Washington ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico. EFE

