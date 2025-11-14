Irena: Suramérica puede atraer más inversión en renovables con reformas e interconexión

Belém (Brasil), 14 nov (EFE).- El director general de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), Francesco La Camera, considera que Suramérica puede atraer mucha más inversión en energías renovables, si emprende «las reformas adecuadas» y los países de la región se conectan entre sí.

«Con las energías renovables se pueden crear millones de empleos» en Suramérica, lo que podría aportar un incremento adicional al producto interior bruto (PIB) de la región «de más del 1 %», afirma en una entrevista con EFE en la cumbre climática de la ONU (COP30), que se celebra en la ciudad brasileña de Belém.

Según un informe de Irena divulgado el lunes, América del Sur no consigue atraer el capital suficiente para impulsar definitivamente la transición energética.

En 2024, la región recibió 58.000 millones de dólares (casi 50.000 millones de euros), lo que representa apenas el 2,6 % del total global, según recuerda La Camera.

«Para atraer inversión, se necesitan políticas adecuadas. Pero también creemos que la interconexión entre los países de la región y a nivel interno es muy relevante», explica La Camera.

El año pasado, el mundo sumó un récord de 582 gigavatios (GW) de nueva capacidad en fuentes renovables, con lo que, por primera vez, la inversión en fuentes limpias superó a la realizada en el sector de combustibles fósiles.

Suramérica contribuyó a ese número al añadir 23 GW de capacidad renovable, si bien La Camera observa que aún hay mucho margen de crecimiento.

«Las energías renovables son buenas para el medioambiente, para la economía, socialmente también, y para la seguridad energética», apuntala el jefe de Irena.

En este contexto, destaca además que la electrificación puede llegar a todos, incluso a comunidades remotas.

«He visto a personas que han recorrido la Amazonía y comentan que sus paneles solares y sistemas de almacenamiento han transformado la vida de esas comunidades», declara.

Según la agencia, América del Sur tiene potencial para generar el 98,5 % de su electricidad a partir de fuentes renovables hasta 2050.

Irena es la principal agencia intergubernamental para la transición energética y actualmente está integrada por 171 países, mientras otros 14 están en proceso de adhesión. EFE

