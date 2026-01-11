IRENA buscará recursos para cubrir brecha del 22 % que deja EEUU ante retirada de agencia

2 minutos

Abu Dabi, 11 ene (EFE).- La Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) buscará recursos en otras entidades para «cubrir la brecha» del 22 % que aportaba Estados Unidos, después de que se formalice la decisión de la retirada del presidente Donald Trump de esta entidad.

Así lo declaró el director general de IRENA, Francesco La Camera, este domingo a periodistas, entre ellos EFE, en la primera jornada de la Asamblea General de IRENA, que comenzó hoy en Abu Dabi, en la misma semana en la que Trump firmó un documento en el que mostraba su intención de retirarse de 66 entidades, la mayoría que luchan contra el cambio climático.

«Buscamos recursos de otras maneras, contactando con otras entidades para ver si podemos cubrir la brecha antes de que la demanda de energía crezca más rápido», dijo el jefe de la agencia, con sede en la capital emiratí, quien espera que esta retirada no tenga un «impacto significativo», pese a que Estados Unidos sea el mayor contribuidor a la entidad, con un 22 %.

Aclaró que la medida de Estados Unidos aún no está formalizada y que debe presentar formalmente su decisión para que tenga efecto la retirada de Washington como miembro de la agencia.

Pese a que la Asamblea aprueba el presupuesto para este año, una vez que se formalice la decisión estadounidense, se volverá a evaluar la viabilidad del presupuesto, aunque cuando llegue ese momento La Camera espera poder haber cubierto el porcentaje aportado por Washington.

Volvió a lamentar que Estados Unidos realice este paso, ya que es un «país poderoso» con el que estaban trabajando «bien en el sector».

Pero, «esto es un asunto político que a veces tenemos que aceptar», dijo en IRENA, el primer evento energético de 2026 que forma parte de la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi (ADSW), organizado por el gigante renovable emiratí Masdar.

El pasado miércoles, Trump firmó una orden ejecutiva para retirar al país de 66 organizaciones internacionales y de distintos tratados internacionales que a su criterio son «contrarios a los intereses de Estados Unidos», incluidas 31 entidades de la ONU.EFE

ijm/cgs/rod

(foto)(vídeo)