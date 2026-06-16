Irene Montero canta «Happy birthday, Mr Genocide» a Trump en el PE en un debate con Kallas

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Bruselas, 16 jun (EFE).- La eurodiputada de Podemos Irene Montero entonó este martes una canción de cumpleaños dedicada a Donald Trump, a quien llamó «Mister Genocide» (Señor Genocidio), durante un debate en la Eurocámara con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

«Señorías, ¿Qué celebra Europa? Porque Irán está celebrando que ha ganado y Donald Trump, como no puede celebrar que ha ganado, celebra su 80 cumpleaños montándose su propio Imperio Romano, poniendo a sus gladiadores a romperse la cara», dijo Montero en su intervención.

«¿Podemos celebrar que hemos impedido un genocidio, que hemos parado una agresión ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán, que hemos roto relaciones con Israel, detenido la ocupación del Líbano? (…) ¿Entonces, qué puede celebrar Europa? ¿Qué celebra usted, señora Kallas? ¿Celebra el cumpleaños de Donald Trump?», preguntó Montero dirigiéndose directamente a Kallas.

La eurodiputada procedió entonces a entonar un «Happy Birthday» al presidente estadounidense emulando el recordado canto de Marilyn Monroe al entonces presidente estadounidense John F. Kennedy, aunque sustituyó «Mr. President» por «Mr. Genocide», antes de abandonar el atril.

Kallas compareció hoy ante la sesión plenaria del Parlamento Europeo que se celebra en Estrasburgo (Francia) para abordar la situación en Oriente Medio, después de que Irán y Estados Unidos alcanzaran un acuerdo provisional de paz que da «motivos para el optimismo cauto», según la alta representante de la UE para la Política Exterior. EFE

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