Irene Montero enmarca la imputación de Zapatero en una «actitud golpista de la derecha»

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Estrasburgo (Francia), 19 may (EFE).- La exministra y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, enmarcó este martes la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una «actitud golpista de la derecha», que «le tiene muchas ganas» al exgobernante socialista.

«Yo lo que sé es que en España hay golpismo, que la derecha está en una actitud golpista desde hace muchos años. (…) Nosotras que sabemos lo que es esto, vamos a decir las cosas claras. Y lo que ve todo el mundo es que la derecha le tiene muchas ganas a Zapatero», afirmó Montero en declaraciones a los medios en la sede del Parlamento Europeo, en Estrasburgo.

La eurodiputada añadió que «si estamos aquí ahora», en referencia a la imputación del expresidente, «es porque el PSOE no les ha parado a tiempo y les ha dejado hacer mientras no iban contra ellos».

«El Partido Socialista cada vez lo tiene más difícil porque no está haciendo lo que le toca hacer para proteger a la gente de los que mandan», agregó la dirigente de Podemos, que acusó a la formación liderada por Pedro Sánchez de «no ser capaz de resolver los problemas» y de «no atreverse».

«El PSOE no está preparado para hacer frente a la gravedad de la situación a la que nos enfrentamos, tanto en materia de justicia social como en materia de golpismo judicial y mediático», subrayó.

Montero abogó así por una «izquierda fuerte organizada» como alternativa: «Siempre que ha habido avances democráticos en España y siempre que se ha frenado a la derecha golpista en España ha sido porque ha habido una izquierda fuerte, porque las feministas han estado en primera línea».

El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado a Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno es imputado por la justicia.

Igual que Montero, la líder de Podemos, Ione Belarra, consideró hoy que «la derecha le tiene muchas ganas» al exmandatario y aseguró que el Gobierno «tiene más difícil» gobernar tras esta imputación. EFE

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