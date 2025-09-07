Irfaan Ali promete alinearse con socios internacionales para combatir el narcotráfico

Georgetown, 7 sep (EFE).- El presidente de Guyana, Irfaan Ali, prometió este domingo al jurar su segundo mandato que colaborará con sus socios internacionales para salvaguardar la soberanía del país y combatir el narcotráfico y la delincuencia transnacional.

Ali aludió así a la disputa de su país con Venezuela por la región fronteriza del Esequibo y a las crecientes tensiones en el Caribe por el despliegue militar de Estados Unidos cerca de aguas venezolanas para luchar supuestamente contra el narcotráfico.

«Mantengo mi compromiso de colaborar con nuestros socios internacionales para salvaguardar la soberanía de Guyana y promover nuestros intereses nacionales», declaró el presidente en su discurso tras tomar posesión del cargo para los próximos cinco años.

Ali afirmó asimismo que se alineará con «aliados y socios internacionales para combatir la delincuencia transnacional, el narcotráfico, la trata de personas y todo acto delictivo que amenace o socave la paz, la libertad y la democracia».

«Fortaleceremos la cooperación, lo cual aporta beneficios tangibles a nuestro pueblo, al tiempo que garantizamos que nuestros recursos se gestionen de forma que se asegure la prosperidad para esta generación y las futuras», subrayó.

A mediados de agosto, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, dispuso un despliegue militar en el mar Caribe, lo que Venezuela ha considerado una «amenaza».

El pasado martes, las tensiones aumentaron luego de que la Casa Blanca informara sobre un supuesto ataque contra una embarcación en la que presuntamente iban once personas vinculadas a la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

En cuanto al Esequibo, se trata de una disputa de larga data. La región, rica en petróleo, ocupa dos terceras partes de Guyana, que la administra pese al reclamo de Venezuela.

La tensión se agravó desde que en diciembre de 2023 Venezuela celebró un referéndum para anexionarse el Esequibo y se exacerbó este año al elegir Caracas en sus comicios regionales un gobernador para la región.

La toma de posesión tuvo lugar pocas horas después de que la Comisión Electoral de Guyana declarara formalmente a Ali como presidente electo del país, tras el triunfo de su Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C) en los comicios del 1 de septiembre.

La victoria del PPP/C se conocía desde hace días por la publicación de las actas de escrutinio, pero faltaba el anuncio oficial de la Comisión Electoral, que se retrasó debido a que la oposición solicitó el recuento de votos en un distrito.

Según los resultados finales, el PPP/C obtuvo una contundente victoria con más de 240.000 votos a su favor, lo que se traduce en una mayoría de 36 escaños en la Asamblea Nacional, frente a los 29 que suma la oposición. EFE

