Irlanda abre una investigación a X por las imágenes sexualizadas de Grok

2 minutos

Dublín, 17 feb (EFE).- La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), uno de los principales reguladores del sector en la Unión Europea (UE), informó este martes de que ha abierto una investigación sobre la inteligencia artificial (IA) de la red social X (Grok).

La pesquisa abordará la creación y publicación en la plataforma X de imágenes sexualizadas perjudiciales y no consentidas que afectan a los datos personales de usuarios, incluidos menores, en el espacio comunitario a través del uso de la IA generativa Grok.

La DPC indicó hoy que comunicó este lunes a la compañía X, que tiene su sede de operaciones europeas en Dublín, la decisión de iniciar una investigación.

Su objetivo, según la comisión, es determinar si el gigante tecnológico ha infringido las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE respecto al tratamiento de la información personal de usuarios.

El comisario adjunto de la DPC, Graham Doyle, señaló en un comunicado que el regulador irlandés ha mantenido contactos con X desde que surgieron informaciones en los medios sobre la supuesta capacidad de sus usuarios para generar con Grok «imágenes sexualizadas de personas reales, incluidos menores».

«Como principal autoridad de control de X en toda la UE/EEE, la DPC ha iniciado una investigación a gran escala que examinará el cumplimiento por parte de X de algunas de sus obligaciones fundamentales en virtud del RGPD en relación con los asuntos en cuestión», agregó Doyle.

La Comisión Europea (CE) también inició el pasado mes una investigación contra X por la creación de imágenes sexualizadas y desnudos sin consentimiento a través de Grok, con la que examina si la compañía, propiedad del magnate Elon Musk, cumple con las obligaciones de las leyes digitales europeas.

Bruselas informó entonces de que evaluará si X ha examinado adecuadamente y mitigado los riesgos asociados con la puesta en marcha de las funciones de Grok en la UE.

Esto incluye la posible distribución de contenido ilegal, como imágenes manipuladas sexualmente explícitas e que incluso pueden considerarse material de abuso sexual infantil. EFE

