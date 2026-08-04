Irlanda elogia la respuesta española a la crisis en Ceuta y destaca la unidad de la UE

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Dublín, 4 ago (EFE).- El ministro irlandés de Justicia e Interior, Jim O’Callaghan, aseguró este martes que la Unión Europea (UE) está «unida» y «lista» para ayudar a España, a la que elogió por la «rápida respuesta» dada ante la crisis migratoria en Ceuta.

O’Callaghan efectuó esas declaraciones en sus redes sociales, después de participar hoy en un consejo informal de ministros de Interior celebrado de manera virtual a petición de España.

El encuentro sirvió para analizar cómo los Veintisiete pueden «mostrar mejor la solidaridad con España y proteger las fronteras exteriores frente a la migración ilegal», señaló el ministro irlandés, cuyo país ostenta este semestre la presidencia rotatoria de la UE.

«La UE está unida y preparada para apoyar a España. Elogiamos la rápida respuesta española a la situación en Ceuta y expresamos nuestras más profundas condolencias por la trágica pérdida de vidas», afirmó O’Callaghan.

El ministro insistió en que las fronteras exteriores del bloque comunitario son «una responsabilidad compartida» y recordó que «la migración requiere una respuesta europea unida».

A su juicio, la reunión de hoy brindó una «oportunidad importante» para que los países socios evaluaran «las herramientas de las que ya disponemos» e identificar «dónde es necesaria una mayor cooperación».

«El encuentro permitió a los Estados miembros intercambiar puntos de vista sobre una mayor coordinación de las relaciones con terceros países, la protección de las fronteras exteriores de la UE y la necesidad de reforzar la comunicación en situaciones de crisis, especialmente en el contexto de la manipulación de la información y la injerencia extranjera», agregó O’Callaghan. EFE

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