The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Irlanda no participará en el próximo festival de Eurovisión por la presencia de Israel

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Dublín, 4 dic (EFE).- La Radio Televisión Irlandesa (RTÉ, siglas en gaélico) anunció hoy que no participará en el próximo festival de Eurovisión en 2026 en protesta por la participación de Israel.

En un comunicado colgado en su página web, la cadena irlandesa recuerda que ya había advertido, lo mismo que España, Eslovenia, Islandia y Holanda, de que boicotearían el festival en caso de que en él participase Israel, «debido a la guerra de Gaza». EFE

ja/fjo/agf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR