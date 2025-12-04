Irlanda no participará en el próximo festival de Eurovisión por la presencia de Israel

Dublín, 4 dic (EFE).- La Radio Televisión Irlandesa (RTÉ, siglas en gaélico) anunció hoy que no participará en el próximo festival de Eurovisión en 2026 en protesta por la participación de Israel.

En un comunicado colgado en su página web, la cadena irlandesa recuerda que ya había advertido, lo mismo que España, Eslovenia, Islandia y Holanda, de que boicotearían el festival en caso de que en él participase Israel, «debido a la guerra de Gaza». EFE

