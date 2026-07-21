Irlanda prohibirá el uso de patinetes eléctricos a los menores de 18 años

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Dublín, 21 jul (EFE).- El Gobierno irlandés confirmó este martes que prohibirá el uso de patinetes eléctricos a los menores de 18 años, ante el repunte de lesiones graves causadas por accidentes con este tipo de vehículos y el aumento de actividades delictivas.

La medida entrará en vigor en agosto e impondrá asimismo la obligatoriedad del uso de cascos y chalecos de alta visibilidad para todos los usuarios.

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, adelantó hoy que además se legislará a final de este año para considerar a los patinetes eléctricos como vehículos de propulsión mecánica, lo que obligará a sus usuarios a obtener una licencia y matricularlos.

El jefe del Ejecutivo de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, han advertido de que la posibilidad de la nueva ley contemple una prohibición total sobre estos vehículos «sigue sobre la mesa».

La legislación vigente ya prohíbe desde 2024 el uso de los patinetes eléctricos a los menores de 16 años, mientras que estos vehículos tampoco pueden superar una velocidad de 20 kilómetros por hora o circular por vías peatonales.

El comisionado de la Policía irlandesa (Garda), Justin Kelly, ha informado de que se ha registrado un aumento significativo de actuaciones relacionadas con los patinetes eléctricos y de que, en lo que va de año, se han incautado 1.412 de estos vehículos.

Además, este año se han incoado 793 procedimientos judiciales por la posesión de patinetes eléctricos.

Por su parte, el Servicio de Salud irlandés (HSE, en inglés) ha indicado que más de un tercio de todos los ingresos pediátricos por traumatismo craneoencefálico registrados en 2026 en el hospital infantil de Dublín estuvieron relacionados con patinetes eléctricos.

El HSE ha estimado en un informe preliminar que entre uno y dos menores al día son atendidos en los servicios de urgencias por lesiones relacionadas con patinetes eléctricos.

Martin calificó hoy esas cifras de «muy, muy preocupantes» y aseguró que las nuevas medidas buscan modificar el uso de los patinetes eléctricos y reforzar la seguridad en torno a estos vehículos.

El secretario de Estado de Transporte, Seán Canney, agregó que en la actualidad la compraventa de patinetes eléctricos no queda registrada, por lo que la legislación propuesta sobre licencias permitirá a la Garda disponer de información sobre la edad de sus usuarios.

Según indicó, la normativa vigente es difícil de aplicar «cuando no se sabe quién compró el patinete eléctrico, dónde lo compró ni para qué se está utilizando». EFE

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