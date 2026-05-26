Irlanda prohibirá la importación de bienes de los territorios ocupados, pero no servicios

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Dublín, 26 may (EFE).- El Gobierno irlandés confirmó este lunes que prohibirá las importaciones de bienes desde los territorios ocupados por Israel en Palestina, si bien la nueva legislación no afectará a los servicios porque podría «dañar» la economía nacional.

«Tenemos que ser realistas y honestos con la ciudadanía respecto a lo que podemos conseguir», señaló el jefe del Ejecutivo de Dublín, Micheál Martin, antes de que su consejo de ministros aprobó hoy el llamado ‘Proyecto de ley de Asentamientos Israelíes (Prohibición de la Importación de Bienes) 2026’.

Martin aseguró que el texto, que podría superar el trámite parlamentario antes del verano, forma parte de una «larga serie de decisiones» adoptadas por su Gobierno, «desde el reconocimiento de Palestina como Estado» o su defensa de «las resoluciones de la ONU».

No obstante, la futura ley «no es aplicable en términos de servicios», señaló el primer ministro.

«En segundo lugar -agregó-, nuestro sólido asesoramiento jurídico también es negativo. Y en tercer lugar, podría potencialmente dañar a Irlanda más que a nadie (…) por su posible impacto sobre las multinacionales estadounidenses con sede aquí y también en Estados Unidos».

El viceprimer ministro y titular de Defensa, Simon Harris, también destacó hoy que su Gobierno, de coalición entre centristas y democristianos, será «uno de los primeros» países de la Unión Europea que aprobará una legislación «relacionada con la prohibición del comercio con los territorios palestinos ocupados».

La ministra de Exteriores, Helen McEntee, recordó que Irlanda defiende «desde hace mucho tiempo» una resolución pacífica del conflicto entre israelíes y palestinos, si bien insistió en que Dublín aspira a lograr ese objetivo a través de una «acción colectiva» del bloque comunitario.

La jefa de la diplomacia irlandesa lamentó que, a tenor de sus acciones tanto en Gaza como en Cisjordania, el Gobierno israelí no parece querer un final negociado al conflicto ni acabar con la ocupación ilegal de territorios palestinos.

Por su parte, la senadora independiente Frances Black, impulsora del proyecto de ley original, sostuvo hoy que el Ejecutivo ha decidido aprobar una «prohibición parcial» al comercio con los asentamientos ilegales, pues «omite la mayor parte» de las transacciones «en servicios, como los vinculados a la tecnología».

Frances avanzó que trabajará con el bloque progresista de la oposición para enmendar el texto, pese a que el Gobierno tiene mayoría en el Dáil (cámara baja) para ganar una votación. EFE

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