The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Irlanda rebaja impuestos sobre combustibles para aliviar la crisis energética

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Dublín, 24 mar (EFE).- El Gobierno irlandés anunció este martes que rebajará hasta final de mayo en un 20 y un 15 % los impuestos sobre el diésel y la gasolina, respectivamente, para hacer frente al encarecimiento del petróleo por la guerra en Irán.

El viceprimer ministro y titular de Finanzas, Simon Harris, aseguró hoy que la medida, valorada en unos 10 millones de euros, mitigará los costes de combustible adicionales que asumen ahora los transportistas de mercancías y los operadores de transporte de pasajeros, así como el consumidor privado.

Harris calificó la respuesta del Ejecutivo de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, de «ágil» y aunque no descartó más acciones, sostuvo que sería imprudente introducir ahora medidas a largo plazo.

«La idea de que se pueda cerrar hoy algo para seis meses sería insensata (…) Tenemos la flexibilidad como país para modificar, responder y revisar a medida que este desafío económico evoluciona», señaló.

La reducción de los impuestos al combustible entrará hoy en vigor, lo que contribuirá a abaratar el diésel y la gasolina, cuyos precios superan en algunos puntos del país los 1,30 y 2 euros por litro, respectivamente.

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, explicó hoy que esta medida de dos meses «específica y temporal» ha sido tomada a partir de las recomendaciones del Consejo de Europa.

«El Gobierno, en última instancia, tiene limitaciones en cuanto a lo que puede hacer durante un período prolongado frente a una crisis como esta, derivada de una guerra. Instamos a que este conflicto y esta guerra terminen lo antes posible, ya que esa es la forma más eficaz de devolver cierto equilibrio a la economía mundial», agregó Martin. EFE

ja/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR