Irlanda rebaja impuestos sobre combustibles para aliviar la crisis energética

2 minutos

Dublín, 24 mar (EFE).- El Gobierno irlandés anunció este martes que rebajará hasta final de mayo en un 20 y un 15 % los impuestos sobre el diésel y la gasolina, respectivamente, para hacer frente al encarecimiento del petróleo por la guerra en Irán.

El viceprimer ministro y titular de Finanzas, Simon Harris, aseguró hoy que la medida, valorada en unos 10 millones de euros, mitigará los costes de combustible adicionales que asumen ahora los transportistas de mercancías y los operadores de transporte de pasajeros, así como el consumidor privado.

Harris calificó la respuesta del Ejecutivo de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, de «ágil» y aunque no descartó más acciones, sostuvo que sería imprudente introducir ahora medidas a largo plazo.

«La idea de que se pueda cerrar hoy algo para seis meses sería insensata (…) Tenemos la flexibilidad como país para modificar, responder y revisar a medida que este desafío económico evoluciona», señaló.

La reducción de los impuestos al combustible entrará hoy en vigor, lo que contribuirá a abaratar el diésel y la gasolina, cuyos precios superan en algunos puntos del país los 1,30 y 2 euros por litro, respectivamente.

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, explicó hoy que esta medida de dos meses «específica y temporal» ha sido tomada a partir de las recomendaciones del Consejo de Europa.

«El Gobierno, en última instancia, tiene limitaciones en cuanto a lo que puede hacer durante un período prolongado frente a una crisis como esta, derivada de una guerra. Instamos a que este conflicto y esta guerra terminen lo antes posible, ya que esa es la forma más eficaz de devolver cierto equilibrio a la economía mundial», agregó Martin. EFE

ja/cg