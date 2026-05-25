Irlanda se acerca a temperaturas récord para el mes de mayo

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Dublín, 25 may (EFE).- Irlanda se acerca esta semana a temperaturas récord para mayo, después de que la Oficina Estatal de Meteorología (Met Eireann) ha pronosticado este lunes que el termómetro podría superar los 28 grados centígrados.

El día más caluroso de este mes se registró el 31 de mayo de 1997 en la localidad de Ardfert Liscahane del condado de Kerry, al suroeste de la isla, cuando el mercurio subió hasta los 28,4 grados.

Según Met Eireann, esa cifra podría superarse durante los próximos dos días en zonas de la región de Munster (oeste) y de Leinster (sureste).

El meteorólogo Andrew Doran Sherlock explicó hoy que las temperaturas más altas en mayo en Irlanda «generalmente oscilan entre los 13 y 16 grados», mientras que las máximas en junio se sitúan entre los 15 y 18.

«El récord actual de temperaturas en mayo podría superarse en los próximos días», avanzó Doran a la cadena pública irlandesa RTE.

El experto confirmó que el termómetro alcanzó este domingo un máximo nacional de 24,5 grados en Dublín y recordó que las temperaturas deben superar umbrales que oscilan entre los 25 y los 28 grados según la zona durante al menos tres días consecutivos para declarar oficialmente una ola de calor.

A este respecto, señaló que las condiciones podrían cambiar a partir del jueves con la llegada de lluvias desde el suroeste, lo que provocará una caída de las temperaturas. EFE

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