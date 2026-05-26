Irlanda vuelve a registrar un récord de temperatura en mayo con 29,7 grados

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Dublín, 26 may (EFE).- El termómetro volvió este martes a marcar en Irlanda un récord de temperatura máxima para el mes de mayo tras registrar 29,7 grados centígrados a las afueras de la localidad de Carlow, en el sureste del país, según informó la Oficina Meteorológica (Met Eireann).

Como consecuencia de este episodio de calor en la isla, la agencia estatal activó hoy una alerta amarilla para ocho condados hasta este miércoles a las 18.00 horas, donde los valores podrían superar los 30 grados.

Met Eireann señaló que las temperaturas podrían seguir subiendo hoy en varios puntos del país, por lo que no descartó nuevos registros récord para este periodo del año.

El lunes ya se superó con 28,6 grados en al aeropuerto de Shannon (oeste) una máxima histórica para este mes que se remontaba al 31 de mayo de 1997, cuando el mercurio alcanzó los 28,4 grados en Ardfert, en el condado de Kerry (suroeste).

En este contexto, el Ministerio de Agricultura también ha emitido hoy una alerta naranja por riesgo de incendios.

Met Eireann prevé que este episodio de calor continuará al menos hasta el miércoles, mientras que las condiciones podrían cambiar a partir del jueves con la llegada de lluvias desde el suroeste, lo que provocará una caída de las temperaturas durante el fin de semana.

Los expertos han recordado que las temperaturas más altas en mayo en Irlanda generalmente oscilan entre los 13 y 16 grados, mientras que en junio se sitúan entre los 15 y 18. EFE

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