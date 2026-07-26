Isaac del Toro emociona a México por su doble hazaña en el Tour de Francia

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México cambió por un día el foco del fútbol y los Juegos Centroamericanos y del Caribe para rendirse ante Isaac del Toro. El ciclista escribió una página histórica al convertirse en el primer mexicano en subir al podio del Tour de Francia y adjudicarse la clasificación al mejor joven.

Con el equipo UAG Team Emirates XRG, Del Toro, de 22 años, terminó tercero en la edición 113 del Tour, la prueba más prestigiosa del ciclismo de ruta mundial, al completar las 21 etapas con un tiempo acumulado de 74 horas, seis minutos y ocho segundos.

«México se siente muy orgulloso de tu esfuerzo, dedicación y de este gran momento que inspira a todo un país», publicó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este domingo en su cuenta de X. «¡Felicidades, Isaac! Que sigan los éxitos».

En sus redes sociales, la selección mexicana de fútbol también le rindió honores a Isaac, al que definió como «¡un crack y orgullo de nuestro país!».

Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), también reconoció el resultado del joven deportista.

«Felicidades, campeón, no solo conquistaste el Tour de Francia, conquistaste el corazón de todo un país».

El dirigente del deporte, que acompaña a la delegación mexicana que domina los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, habló de la hazaña del ciclista en un video en redes sociales.

«Hoy eres la inspiración de millones de mexicanos», dijo Pacheco. «Con apenas 22 años escribiste una página inolvidable para nuestro deporte al convertirte en el primer mexicano en subir al podio en el Tour de Francia».

A siete años de ganar la medalla de plata en una prueba contrarreloj en la Olimpiada Nacional de la CONADE, a nivel amateur, el popular «Torito» es la sensación del deporte mexicano tras destacarse en las pruebas internacionales más prestigiosas.

– El mejor mexicano en el Tour –

Nacido en Ensenada, una ciudad del noroeste mexicano donde reinan el fútbol y el béisbol, Isaac del Toro desafió la tradición deportiva de su tierra para convertirse en apenas el tercer ciclista mexicano en disputar el Tour de Francia en 123 años de historia.

El primero fue Raúl «El Duende» Alcalá, con nueve apariciones consecutivas entre 1986 y 1994, ganando dos etapas (1989 y 1990). En 1987 terminó como líder de la clasificación de los jóvenes, tal como lo consiguió ahora el «Torito».

El segundo mexicano presente en el Tour de Francia fue Miguel «El Halcón» Arroyo, quien compitió en 1994, 1995 y 1997.

Tuvieron que pasar 29 años para que México fuera nuevamente representado en la legendaria competencia francesa con Del Toro.

En su debut en en la Grande Boucle, Del Toro dio una muestra de su competitividad al ganar la segunda etapa entre Tarragona y Barcelona, el pasado 5 de julio.

Tres semanas después, compartió el podio con el líder y ganador de la competición, el esloveno Tadej Pogacar, su compañero de equipo.

Desde su debut en el ciclismo profesional en 2024, el joven pedalista mexicano ha tenido un desempeño ascendente en las tradicionales pruebas de ruta en Europa.

En la Vuelta a España de 2024, Del Toro finalizó en el puesto 36 de la clasificación general y fue sexto entre los jóvenes. Un año después dio un salto de calidad en el Giro de Italia, donde terminó segundo en la general y se consagró como el mejor corredor juvenil de la competencia.

Este domingo, se convirtió en el orgullo mexicano en el Tour de Francia.

«Hay triunfos que cambian la historia, y el tuyo ya es eterno», subrayó Pacheco tras el doble éxito de Del Toro.

jcm/sem/cl