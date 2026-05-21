Isabel II presionó para el nombramiento del expríncipe Andrés como enviado de Comercio en 2001

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La reina Isabel II presionó, según documentos publicados el jueves, para que el expríncipe Andrés fuera nombrado enviado especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, en 2001, ocupando un cargo en el que se sospecha transmitió información confidencial a Jeffrey Epstein.

El gobierno británico había aceptado en febrero publicar estos archivos relativos al nombramiento de Andrew Mountbatten Windsor, tras nuevas revelaciones sobre sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en 2019.

El hermano del rey Carlos III es objeto desde entonces de una investigación policial, sospechoso de «incumplimiento en el ejercicio de una función pública», por haber transmitido documentos económicos confidenciales a Epstein, cuando era enviado comercial de Reino Unido entre 2001 y 2011.

El expríncipe fue detenido y puesto bajo custodia policial durante varias horas en febrero, sin que hasta ahora haya sido imputado.

Los once documentos publicados el jueves contienen, entre otras cosas, intercambios de correspondencia oficial previos al nombramiento de Andrés.

En una de esas cartas, fechada en febrero de 2000, el exdirector de la entidad encargada de apoyar a las empresas británicas en la exportación, David Wright, resume sus conversaciones con el secretario privado de la reina Isabel II, fallecida en 2022.

En ella afirma que la soberana «desea» que Andrés, entonces duque de York, «suceda» al duque de Kent, primo de la reina, como enviado especial de Comercio.

«La reina desea firmemente que el duque de York desempeñe un papel de primer plano para promover los intereses nacionales», escribe, precisando más adelante que aprueba esta idea.

Los documentos publicados no aportan ningún detalle sobre la manera en que el expríncipe desempeñó su función.

En una declaración escrita remitida al Parlamento, el secretario de Estado de Comercio, Chris Bryant, precisó que «no existe prueba alguna de que se llevara a cabo un proceso formal de verificación» respecto a Andrés antes de su nombramiento, lo cual es «comprensible» tratándose de un miembro de la familia real.

Un portavoz de Downing Street indicó que el gobierno comunicará «cualquier otro documento sustancial» que pudiera descubrir.

En marzo, el gobierno publicó documentos relacionados con el nombramiento de su exembajador en Washington, Peter Mandelson, también objeto de una investigación por haber compartido documentos confidenciales con Epstein, cuando era ministro entre 2008 y 2010.

Marginado de la familia real y despojado de sus títulos, el expríncipe Andrés se vio obligado a mudarse a Norfolk (este de Inglaterra), lejos de su residencia en el dominio real de Windsor.

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