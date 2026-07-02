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Isabelle Huppert, primera mujer al frente de la Cinemateca francesa en noventa años

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París, 2 jul (EFE).- Isabelle Huppert, una de las actrices francesas más prestigiosas, fue nombrada presidenta de la Cinemateca francesa en sustitución del realizador franco-griego Costa-Gavras, de 93 años, informó la institución, que contará por primera vez con una mujer al frente desde su fundación en 1936.

Huppert, con más de 120 películas en su bagaje, entre ellas «La Pianista» y «Elle», ha sido elegida por el Consejo de Administración de la Cinemateca por un mandato de tres años, hasta 2029.

Costa-Gavras, autor de las aclamadas Z y Missing, era director desde 2007.

La nueva presidenta, de 73 años, cuenta con una prolífica carrera en el cine europeo que comenzó en los años 70. En 1978, con solo 25 años ganó su primer premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cannes por «Violette Nozière», dirigida por Claude Chabrol. EFE

atc/jgb

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