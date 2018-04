«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

El padre de la serie 'Heidi' murió en Japón swissinfo 06 de abril de 2018 - 11:30 Isao Takahata, el maestro japonés de los dibujos animados, murió a la edad de 82 años. El creador de la serie televisiva 'Heidi', que dio vuelta al mundo y dio a conocer la obra escrita de la autora suiza Johanna Spyri, falleció en Tokio el jueves, a causa de un cáncer pulmonar. La figura de Heidi que Takahata creó para la pantalla chica, inspirada en el cuento infantil de la autora suiza Johanna Spyri, conquistó el mundo. Heidi, la niña de los Alpes suizos, surgió como la protagonista de la obra helvética en 1880. Y la primera versión en dibujos animados de Heidi fue la de Takahata, en 1974. Hasta hoy, la versión audiovisual más famosa de esta obra. Gracias a esta serie, conocida en muchas partes del mundo, Suiza despertó el interés de muchos japoneses y personas de otros países que decidieron conocer la región en la que se inspiró Spyri, primero, y Takahata, después, para mostrar el entorno de la niña suiza de la historia. Actualmente existe el Pueblo de Heidi en Maienfeld, que se promociona, en parte, con las imágenes de la serie televisiva. Además, en el cantón de los Grisones se planifica la creación, con un presupusto de 100 millones de francos, de un centro turístico sobre Heidi, en las montañas que rodean el pueblo de Flum. El proyecto será evaluado por la ciudadanía local en las urnas en verano. Suiza ha reconocido la obra de Takahata. El Festival de Cine de Locarno otorgó al realizador un Leopardo de Honor en 2009. El último filme que realizó Takahata fue ‘La leyenda de la princesa Kaguya’, nominado en la categoría de ‘Mejor filme animado’, en los Oscares de la Academia de Artes Visuales estadounidense en 2015.