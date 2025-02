Ishiba dice que US Steel seguirá siendo estadounidense sin importar planes de Nippon Steel

3 minutos

Tokio, 9 feb (EFE).- El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, aseguró este domingo que U.S. Steel seguirá siendo estadounidense independientemente de cómo proceda Nippon Steel, unos comentarios en consonancia con los realizados por el presidente Donald Trump tras su reciente cumbre en Washington.

Las declaraciones de Ishiba se producen después de los comentarios repentinos y confusos de Trump sobre este asunto durante su rueda de prensa conjunta tras el encuentro, donde el estadounidense dijo que Nippon Steel retirará su oferta para comprar U.S. Steel y, en su lugar, realizará una inversión en la compañía, sin mayores detalles.

«Hay un dicho que dice que el acero es la nación», dijo Ishiba hoy en un programa de televisión a su regreso tras la cumbre del viernes con Trump, de quien dijo que «está preocupado» por la adquisición de una importante empresa de EE.UU. por parte de Japón, según recogió la agencia japonesa de noticias Kyodo.

Los japoneses «buscarán una inversión en lugar de una compra. Me gusta esa idea. U.S. Steel es una empresa muy importante para nosotros. Fue la más grande del mundo durante 15 años, hace muchos años, hace 80 años, y no queríamos ver eso desaparecer. Como concepto psicológico eso no era bueno», afirmó Trump el viernes.

«Así que han acordado invertir fuertemente en U.S. Steel en lugar de ser sus dueños, y eso suena muy emocionante», añadió durante una rueda de prensa en la Casa Blanca junto a Ishiba tras reunirse.

Ni Nippon Steel ni U.S. Steel se han pronunciado por el momento sobre este nuevo desarrollo.

La compañía japonesa presentó una oferta de 14.900 millones de dólares para adquirir U.S. Steel a finales de 2023, pero el entonces presidente Joe Biden (2021-2025) la bloqueó en marzo del año pasado al considerar que no era conveniente que una empresa extranjera tuviera tanto poder en un sector estratégico para el país.

Trump también se había manifestado en contra de la compra antes de su regreso a la presidencia estadounidense.

Fundada en 1901, U.S. Steel fue en su momento un símbolo de la fortaleza económica estadounidense, pero ha tenido dificultades para competir con rivales extranjeros. Su compra por parte de Nippon Steel habría convertido a esta en la segunda mayor acerera del mundo.

Durante su aparición televisiva, Ishiba también habló sobre otros de los asuntos abordados durante su cumbre de esta semana con Trump.

El primer ministro japonés dijo que Trump no le pidió aumentar el presupuesto de Defensa de Japón y que le transmitió a su homólogo estadounidense que Tokio «no puede aceptar negociaciones que traten a Corea del Norte como una potencial nuclear».

Ishiba dijo que Trump expresó un fuerte deseo de volver a visitar Japón y agregó que el momento deberá ser «el más apropiado» y que ambos Gobiernos «se coordinarán a fondo en el futuro». EFE

mra/rrt