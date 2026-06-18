Isidro Pitta anima a Paraguay: «Que sigan creyendo en nosotros que vamos a dar lo mejor»

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Los Ángeles (EE.UU.), 17 jun (EFE).- El jugador Isidro Pitta, internacional con la selección de Paraguay, animó este miércoles al país guaraní para que sigan creyendo en el equipo, que tratará de revertir el resultado y sumar los tres puntos necesarios para pasar de ronda el próximo viernes contra Turquía.

«Uno siempre queda dolido después de una derrota, pero ya pasamos página», dijo el delantero de la Albirroja en una rueda de prensa ofrecida en San José (California), donde el equipo mantiene su cuarten general en el Mundial.

El equipo ha tenido una «muy buena de entrenamiento» y piensan en el próximo encuentro como una oportunidad para devolverle la ilusión a su gente.

«Sabemos están muy ilusionados, tenemos que ir a ganar el partido como sea y obviamente que sigan creyendo en nosotros que vamos a dar lo mejor», agregó.

Aunque los primeros días «costó bastante asimilar la derrota», el conjunto guaraní ha aprendido de los errores y ya trabajan mucho más sueltos.

Ante la posibilidad de entrar en el once titular del próximo encuentro, Pitta avisó: «Vengo trabajando súper, venimos haciendo bien y si me toca jugar, estoy preparado».

Paraguay buscará, en este sentido, «revertir el resultado, sumar de a tres para pensar en la clasificación» ante un Turquía que busca la posesión de pelota y que dispone de jugadores que buscan el pase filtrado», concluyó. EFE

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