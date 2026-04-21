Islamabad entra en su tercer día de incertidumbre y máxima seguridad ante silencio de Irán

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Islamabad, 21 abr (EFE).- Islamabad entra este martes en su tercer día de incertidumbre y cierre total de seguridad, con la infraestructura logística lista para una decisión de último minuto de Irán sobre su incierta participación en el diálogo, mientras el alto el fuego con Estados Unidos encara sus últimas 24 horas.

La «Zona Roja», el enclave de máxima seguridad que alberga embajadas y sedes gubernamentales, permanece sellada al tráfico, con las escuelas cerradas y el transporte público suspendido. El hotel Serena, sede de la primera ronda de conversaciones el pasado 11 de abril, se encuentra totalmente desalojado y bajo custodia militar.

A pesar de que los preparativos se pusieron en marcha el domingo pasado y los equipos de avanzada estadounidenses ya se encuentran en la zona, persiste la duda sobre si las delegaciones de alto nivel aterrizarán finalmente en Pakistán.

Aunque el presidente Donald Trump afirmó el lunes que el vicepresidente JD Vance ya estaba de camino, fuentes de la Vicepresidencia y medios de EE. UU. han precisado que la partida de la delegación, en la que se espera también a Jared Kushner y Steve Witkoff, está programada para hoy, martes.

Desde Irán, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este martes que su país no acepta «negociaciones bajo la sombra de la amenaza».

Qalibaf, que lideró la delegación de Teherán en las conversaciones previas con Estados Unidos, denunció violaciones del alto el fuego por parte de EE.UU. y su cerco naval a los puertos iraníes, además de asegurar que Irán está preparando nuevas estrategias ante una posible reanudación de las hostilidades.

Aunque altos cargos iraníes aseguraron el fin de semana que continuarían las conversaciones con Washington, el portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, enfrió las expectativas el lunes, al afirmar que Irán no tiene planes de acudir.

La mediación de Islamabad intenta salvar un proceso bloqueado por las diferencias sobre el programa nuclear, el alivio de las sanciones y el control del estrecho de Ormuz.

La tensión en esta ruta energética crítica escaló el domingo tras la captura de un carguero iraní por parte de un destructor estadounidense, un incidente que ha endurecido el clima previo al vencimiento de la tregua este miércoles 22 de abril. EFE

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