Islamabad sigue blindada a la espera del diálogo y tras la prórroga de la tregua

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Islamabad, 22 abr (EFE).– La capital de Pakistán amaneció este miércoles bajo un estricto dispositivo de seguridad pese al compás de espera por las negociaciones previstas entre Estados Unidos e Irán, en una jornada marcada por el anuncio de una prórroga indefinida de la tregua y nuevas amenazas militares desde Teherán.

Aunque las delegaciones de alto nivel no llegaron a la ciudad tras la negativa de Irán a negociar bajo el bloqueo naval estadounidense, las fuerzas de seguridad mantienen sellada la «Zona Roja» y los accesos al hotel Serena, sede de la primera ronda de contactos.

«No ha habido cambios en el estado de seguridad; los perímetros se mantienen como ayer», confirmó a EFE el portavoz de la Policía de Islamabad, Sharif Ullah. El Ministerio del Interior aún no ha ordenado retirar las barreras en el área diplomática, que permanece en estado de alerta desde el domingo.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, aseguró que Pakistán continuará su labor como mediador tras el anuncio del presidente Donald Trump de extender el alto el fuego de forma indefinida a petición del liderazgo de Islamabad.

«Espero sinceramente que ambas partes sigan respetando el alto el fuego y puedan concluir un acuerdo de paz integral durante la segunda ronda de conversaciones programada en Islamabad para poner fin definitivamente al conflicto», declaró Sharif en X este miércoles.

Este clima de conciliación diplomática en Islamabad contrasta con el tono de la Guardia Revolucionaria iraní, que este miércoles advirtió de que infligirá «golpes demoledores, más allá de lo imaginable» ante cualquier nueva agresión.

En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, el cuerpo de élite afirmó que su respuesta sería «firme, decisiva e inmediata», asegurando que sus planes para atacar puntos vitales de EE. UU. e Israel siguen «abiertos y preparados».

Teherán, que aún no ha reaccionado oficialmente a la extensión de la tregua, reiteró que no acudirá a nuevas negociaciones mientras continúe el bloqueo de sus puertos.

Según el Centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO), un buque portacontenedores fue atacado este miércoles a 15 millas náuticas al noreste de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, una zona donde la tensión escaló el domingo tras la captura de otro carguero iraní por la marina estadounidense.

El actual proceso de mediación busca poner fin a las hostilidades iniciadas el 28 de febrero.

Tras una primera ronda de conversaciones los días 11 y 12 de abril, los contactos de más alto nivel en 47 años, la diplomacia paquistaní intenta ahora evitar que el colapso de la mesa de negociación en Islamabad reactive los combates a gran escala pese a la prórroga de la tregua. EFE

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