Islandia pide unirse como parte al caso contra Israel por genocidio en Gaza ante la CIJ

Copenhague, 12 mar (EFE).- El Gobierno de Islandia informó este jueves de que ha pedido a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que autorice su intervención en el caso iniciado por Sudáfrica contra Israel por violación de sus obligaciones bajo la Convención contra el Genocidio con su ofensiva militar en Gaza.

Las autoridades islandesas invocaron el artículo 63 del Estatuto de la Corte, que permite formar parte de un proceso a otros países.

«Islandia ha sido inequívoca e incondicional en su condena del ataque del 7 de octubre de Hamás. Igualmente, Islandia ha condenado la situación humanitaria catastrófica causada a la población civil de Gaza en el conflicto consiguiente», señaló el Gobierno islandés en un comunicado.

La decisión se enmarca en la implementación de la política sobre el conflicto del Gobierno de centroizquierda islandés, que recuerda que el Parlamento ya adoptó en noviembre de 2023 una resolución unánime en la que enfatiza el cumplimiento de la ley internacional y la investigación de todas las violaciones cometidas por las partes.

«Con la participación de Islandia en el caso de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia usamos nuestra voz en apoyo de la legislación internacional y de los derechos humanos. Y podemos estar orgullosos de ello», señaló la ministra de Asuntos Exteriores, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.

Otros países como Bélgica, España, México, Colombia, Chile, Bolivia, Cuba, Libia y el propio Estado de Palestina, entre otros, han solicitado también autorización para unirse a la demanda contra Israel. EFE

