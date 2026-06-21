Islandia reanuda la caza de ballenas tras dos años de parón

afp_tickers

Compartir

1 minuto

El ballenero Hvalur, uno de los dos últimos de Islandia, levó anclas para salir a cazar ballenas tras dos años de parón, informaron este sábado la prensa local y activistas.

Los dos barcos balleneros zarparon el viernes por la noche tras haber probado sus arpones, según los medios islandeses MBL y RUV.

Un manifestante se había atado al mástil de uno de estos buques cuando salía del puerto de Reikiavik, hasta que acabó bajando del barco y fue escoltado por la policía, según RUV.

Islandia, que suele ser blanco de críticas de oenegés ecologistas, forma parte de los únicos tres países que siguen autorizando la caza comercial de la ballena, junto con Noruega y Japón.

La caza, de mediados de junio a mediados de septiembre, no se llevó a cabo en Islandia en 2024 y 2025, por una situación económica complicada y porque se consideró que no iba a ser rentable.

Según el Marine and Freshwater Research Institute de Islandia, esta temporada las capturas no deben superar los 150 ejemplares de rorcual común, es decir, un 28% menos respecto a lo recomendó entre 2018 y 2025.

Para las ballenas Minke, el límite se fijó en 168 ejemplares, es decir, una disminución del 23%.

Joanna Swabe, responsable de la ONG Humane World for Animals, recordó que las ballenas «sufrirán con toda probabilidad una muerte atroz por una carne que casi nadie en Islandia desea comer».

El próximo otoño boreal, Islandia presentará un proyecto de ley destinado a prohibir la caza de la ballena.

nzg/dsa/jvb/ahg