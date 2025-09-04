The Swiss voice in the world since 1935

Islas Vírgenes Británicas busca tomar medidas «urgentes» ante incremento de armas ilegales

Este contenido fue publicado en
2 minutos

San Juan, 4 sep (EFE).- El gobernador de Islas Vírgenes Británicas, Daniel Pruce, aseguró este jueves que busca tomar medidas «urgentes» ante el incremento de armas de fuego ilegales que atentan contra la seguridad de sus más de 33.000 habitantes.

«Es evidente que se trata de una cuestión que cuenta con un alto nivel de compromiso por parte de todos los que estamos involucrados para tomar medidas para abordarla y hacerlo urgentemente», indicó en una rueda de prensa Pruce.

A su juicio, es necesario actuar en varios frentes, entre ellos el endurecimiento de las leyes, la mejora de la labor policial y el refuerzo de los controles fronterizos.

«Quizás haya algo que ver con la legislación y las sanciones por posesión. Eso podría ser parte del proceso. La Policía, la formación policial y los métodos policiales. Quizás haya que hacer ajustes en ese ámbito», aseveró el mandatario del territorio caribeño, con varias decenas de pequeñas islas de las que solamente cerca de diez están habitadas.

El gobernador también destacó la importancia de cambiar las actitudes sociales hacia las armas de fuego y reforzar los controles de importación de armas.

Estas declaraciones llegan después de que las autoridades informaran de que en varias operaciones policiales llevadas a cabo este año se confiscó rifles de asalto, pistolas y grandes cantidades de munición.

Por su parte, los líderes comunitarios y los legisladores pidieron penas más severas para la posesión ilegal de munición y explosivos porque las leyes actuales imponen condenas «leves» en comparación con la posesión de armas.

Por ello, reclaman medidas disuasorias más fuertes y programas de apoyo a la comunidad, con el fin de frenar el aumento de los delitos relacionados con las armas.

El narcotráfico y el contrabando de armas se han extendido en los últimos años a las Islas Vírgenes Británicas, un territorio de poco más de 100 kilómetros cuadrados. EFE

es/ea/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR