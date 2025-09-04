Islas Vírgenes Británicas busca tomar medidas «urgentes» ante incremento de armas ilegales

2 minutos

San Juan, 4 sep (EFE).- El gobernador de Islas Vírgenes Británicas, Daniel Pruce, aseguró este jueves que busca tomar medidas «urgentes» ante el incremento de armas de fuego ilegales que atentan contra la seguridad de sus más de 33.000 habitantes.

«Es evidente que se trata de una cuestión que cuenta con un alto nivel de compromiso por parte de todos los que estamos involucrados para tomar medidas para abordarla y hacerlo urgentemente», indicó en una rueda de prensa Pruce.

A su juicio, es necesario actuar en varios frentes, entre ellos el endurecimiento de las leyes, la mejora de la labor policial y el refuerzo de los controles fronterizos.

«Quizás haya algo que ver con la legislación y las sanciones por posesión. Eso podría ser parte del proceso. La Policía, la formación policial y los métodos policiales. Quizás haya que hacer ajustes en ese ámbito», aseveró el mandatario del territorio caribeño, con varias decenas de pequeñas islas de las que solamente cerca de diez están habitadas.

El gobernador también destacó la importancia de cambiar las actitudes sociales hacia las armas de fuego y reforzar los controles de importación de armas.

Estas declaraciones llegan después de que las autoridades informaran de que en varias operaciones policiales llevadas a cabo este año se confiscó rifles de asalto, pistolas y grandes cantidades de munición.

Por su parte, los líderes comunitarios y los legisladores pidieron penas más severas para la posesión ilegal de munición y explosivos porque las leyes actuales imponen condenas «leves» en comparación con la posesión de armas.

Por ello, reclaman medidas disuasorias más fuertes y programas de apoyo a la comunidad, con el fin de frenar el aumento de los delitos relacionados con las armas.

El narcotráfico y el contrabando de armas se han extendido en los últimos años a las Islas Vírgenes Británicas, un territorio de poco más de 100 kilómetros cuadrados. EFE

