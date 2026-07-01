Islas y regiones periféricas no se ven «integradas» en el próximo presupuesto europeo

Compartir

1 minuto

Bruselas, 1 jul (EFE).- La presidenta del Comité Europeo de las Regiones (CdR), Kata Tüttő, lamentó este miércoles que el organismo que preside no ve «integradas» a las islas y las regiones periféricas en la propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP) que se está negociando en Bruselas, a pesar de las recientes estrategias presentadas recientemente por la Comisión Europea.

«Si bien acogemos con satisfacción estas estrategias para las islas y las regiones más periféricas, no las vemos integradas en la nueva propuesta presupuestaria. Buscamos precisamente esa integración», dijo Tüttő en declaraciones a los medios de comunicación antes del pleno del CdR que se desarrolla este miércoles y jueves en el Parlamento Europeo.

La dirigente húngara abogó porque las estrategias estén «vinculadas» y pidió «que no se recurra a los fondos nacionales cada vez que surja una nueva estrategia».

La Comisión Europea presentó el pasado 10 de junio las dos primeras estrategias para abordar, a través de un «enfoque coordinado», los desafíos que enfrentan las comunidades costeras y las islas en la Unión Europea, incluidos los riesgos ambientales o la estacionalidad de una actividad económica muy ligada al turismo.

Sin embargo, las propuestas no se aplicarán a las regiones ultraperiféricas como Canarias, para las que Bruselas presentará a finales de este año una estrategia específica. EFE

lcg/mas/fpa